River cae ante Barracas en los debuts de Otamendi y Correa

River intentó asumir el control desde los primeros minutos, pero mostró imprecisiones en la circulación del balón y tuvo dificultades para encontrar espacios

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River Plate comenzó el Torneo Clausura 2026 con una derrota inesperada al caer 1-0 frente a Barracas Central, que aprovechó una de sus oportunidades y defendió la ventaja para conseguir su primer triunfo oficial ante el conjunto millonario.

El partido también quedó marcado por los debuts de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, además del regreso de Rafael Santos Borré después de cinco temporadas fuera del club.

Sin embargo, la presentación de los refuerzos no fue suficiente para evitar el tropiezo en la primera jornada.

Barracas aprovecha un rechazo para tomar ventaja

River intentó asumir el control desde los primeros minutos, pero mostró imprecisiones en la circulación del balón y tuvo dificultades para encontrar espacios ante un rival ordenado defensivamente.

Barracas Central estuvo cerca de abrir el marcador después de un error de Otamendi, aunque Gonzalo Morales no pudo aprovechar aquella oportunidad. El delantero tuvo revancha al minuto 21, cuando Rodrigo Insúa avanzó por la izquierda y sacó un remate que Santiago Beltrán rechazó hacia el centro del área.

Morales apareció libre para quedarse con el rebote y definir junto al poste, colocando el 1-0 que terminaría siendo definitivo. La anotación representó el primer gol de una victoria histórica para Barracas en casa de River.

El conjunto local encontró momentáneamente el empate mediante Lucas Martínez Quarta antes del descanso, pero la jugada fue revisada y anulada por fuera de lugar.

River presiona, pero no encuentra el empate

Ante la ausencia de Eduardo Coudet, suspendido por dos partidos, Ariel Broggi dirigió desde el banco e inició la segunda parte con los ingresos de Lucas Beltrán y Joaquín Freitas para darle mayor profundidad al ataque.

La oportunidad más clara llegó al minuto 54, cuando Facundo Colidio ejecutó un tiro libre que superó la barrera y golpeó el travesaño. Poco después, Beltrán conectó un centro de Marcos Acuña, pero su cabezazo pasó cerca del poste.

Barracas replegó sus líneas, redujo los espacios y defendió la ventaja durante el resto del encuentro. El portero Marcelo Miño también respondió ante los intentos del equipo local para conservar su arco sin goles.

Otamendi debuta como capitán y Correa estrena la 10

Otamendi regresó al futbol argentino después de 16 años en el extranjero y fue elegido capitán en su primer partido con River. Antes del encuentro, el defensor y Gonzalo Montiel recibieron un reconocimiento por su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo.

Rafael Santos Borré también fue titular en su regreso al club, mientras que Ángel Correa ingresó al minuto 66 en sustitución de Colidio. El antiguo jugador de Tigres utilizó la camiseta número 10 y generó un par de aproximaciones, aunque no logró cambiar el resultado.

“La responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando”, reconoció Otamendi después del partido. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina. Nos faltó paciencia. Generar ocasiones de gol”.

Con la derrota, River prolongó su momento adverso después de quedar eliminado de la Copa Argentina y comenzó sin puntos su participación en el Clausura. En la siguiente fecha visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras Barracas Central recibirá a Aldosivi.