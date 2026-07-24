En las próximas horas el jugador realizará los exámenes médicos para poder estampar su firma en el contrato y hacer oficial su incorporación con River Plate

Inicio / Deportes / Anuncia River acuerdo con Tigres por fichaje de Ángel Correa

La “novela” del jugador Ángel Correa respecto a su regreso al futbol argentino podría estar llegando a su fin. Y es que River Plate dio a conocer mediante un comunicado oficial que ya tiene un acuerdo con Tigres para la transferencia del jugador.

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa”. “En las próximas horas, el delantero se realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la Institución”, señala la publicación.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Ayer se manejó que el delantero, de 31 años, abandonó México y emprendió el viaje hacia Buenos Aires, Argentina, mientras avanzaban en las negociaciones.

La salida del atacante se produjo en medio de situaciones personales y temas extracancha que habrían influido en su determinación de terminar anticipadamente su etapa con el conjunto universitario, apenas un año después de su llegada al futbol mexicano.

La postura del jugador ya había sido reconocida públicamente por el técnico Guido Pizarro, quien confirmó que Correa tomó la decisión de buscar su salida.

A partir de ese momento, el argentino dejó de ser considerado para el inicio del Apertura 2026 y las conversaciones con River Plate cobraron mayor fuerza.

Antes de abandonar la ciudad, el delantero se habría despedido de sus compañeros y del personal de Tigres, dejando encaminado el final de un ciclo que comenzó en julio de 2025, cuando llegó procedente del Atlético de Madrid con un contrato de larga duración.