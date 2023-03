Rodgers anuncia su intención de jugar con los Jets en 2023

Aaron Rodger reveló este miércoles que su intención es jugar con los Jets de Nueva York en 2023, luego de jugar de 18 temporadas con Green Bay.

Rodgers se pronunció sobre su futuro al participar en el programa “The Pat McAfee Show” en YouTube y Sirius XM. El mariscal de campo de 39 años dijo que percibe que los Packers quieren un cambio y darle la titularidad a Jordan Love, su selección de primera ronda en 2020.

“En este momento, aquí sentado, desde el viernes dejé en claro que mi intención era jugar, y mi intención era jugar para los Jets de Nueva York. No me he opuesto a nada. Se trata de la compensación que los Packers quieren recibir por mí, se están resistiendo”, reveló.