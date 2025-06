Aaron Rodgers firmaría el viernes con los Steelers

La espera terminó. El mariscal de campo cuatro veces MVP, Aaron Rodgers, ha decidido firmar con los Pittsburgh Steelers, según informó Adam Schefter de ESPN. Así concluyen meses de rumores e incertidumbre sobre el futuro del legendario quarterback, quien ahora reforzará a una franquicia necesitada de liderazgo ofensivo.

Rodgers viajará a Pittsburgh este viernes para integrarse al equipo antes del minicampamento obligatorio de la próxima semana.

Su fichaje llega más de 80 días después del inicio de la agencia libre y a 70 días de haber visitado a los Steelers, lo que marca el fin de una larga novela fuera del emparrillado.

BREAKING: Aaron Rodgers to sign 1-year deal with Steelers ahead of next week's minicamp. (via @tompelissero, @rapsheet, @mikegarafolo) pic.twitter.com/2KBgsTK0aI