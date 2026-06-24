Ronaldinho vuelve al futbol a los 46 años y jugará en Italia

El campeón del mundo con Brasil en 2002 volverá al futbol profesional a los 46 años tras firmar con el Ravenna, equipo de la Serie C de Italia

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Uno de los futbolistas más carismáticos y talentosos de las últimas décadas volverá a las canchas. Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro, firmó con el Ravenna de la Serie C de Italia y regresará al futbol profesional a los 46 años.

La noticia sorprendió al mundo del deporte, ya que el brasileño había disputado su último partido oficial en 2015 con el Fluminense y desde entonces se había mantenido alejado de la actividad profesional.

Durante la presentación del fichaje en Miami, Ronaldinho mostró entusiasmo por esta nueva etapa de su carrera y aseguró que mantiene intacta su pasión por el futbol.

“No puedo esperar para bailar con el balón. El fútbol siempre ha sido una alegría para mí, y me entusiasma llevar ese espíritu a Ravenna. ¡Que comience la magia!”, expresó.

Considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación, Ronaldinho conquistó la Copa del Mundo con Brasil en 2002 y alcanzó la cima de su carrera al ganar el Balón de Oro en 2005.

Su estilo de juego, caracterizado por la creatividad, los regates y los goles espectaculares, lo convirtió en un referente mundial y en uno de los futbolistas más admirados por varias generaciones.

Ahora, más de 10 años después de su retiro, el brasileño volverá a competir de manera oficial con el objetivo de aportar experiencia y atraer reflectores a un club que milita en la tercera categoría del futbol italiano.

Segunda aventura en Italia

La llegada de Ronaldinho al Ravenna también representa su regreso al futbol italiano, país donde dejó huella defendiendo los colores del AC Milan entre 2008 y 2011.

Durante su paso por el conjunto rossonero disputó más de 90 partidos y fue una de las principales figuras del equipo gracias a su calidad técnica y capacidad para desequilibrar partidos.

Lejos de la élite europea, Ronaldinho buscará aportar liderazgo y experiencia a un club que apuesta por su figura para impulsar el proyecto deportivo y fortalecer su presencia internacional.

Ravenna apuesta por la leyenda brasileña

El Ravenna es dirigido por Ignazio Cipriani, empresario ligado a la reconocida a una marca de restaurantes quien reconoció que Ronaldinho fue uno de sus grandes ídolos durante la infancia.