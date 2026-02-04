Podcast
Deportes

Confirman juego de leyendas México vs. Brasil previo al Mundial

Ronaldinho, Marcelo y Andrés Guardado encabezarán el Partido de Leyendas el 19 de abril en el Estadio Azteca, como parte de los actos rumbo al Mundial 2026

  • 04
  • Febrero
    2026

El Estadio Azteca volverá a recibir a figuras históricas del fútbol mundial con el Partido de Leyendas entre México y Brasil, programado para el 19 de abril a las 17:00 horas, en el inmueble que se encuentra en plena remodelación con miras a la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro reunirá a exseleccionados que marcaron época y que hoy regresan al césped para un evento cargado de simbolismo y nostalgia.

Estrellas que hicieron historia

Entre los nombres confirmados destacan Ronaldinho y Marcelo, dos íconos del balompié brasileño con trayectorias brillantes en clubes como Barcelona y Real Madrid.

Por el lado mexicano, sobresale Andrés Guardado, uno de los futbolistas más representativos de las últimas décadas tras su paso por Atlas, PSV Eindhoven y Deportivo La Coruña.

La presentación del partido estuvo encabezada por Pavel Pardo y José Edmílson, ambos campeones del mundo con sus selecciones y protagonistas también dentro del terreno de juego.

Mensaje para nuevas generaciones

Edmílson explicó que el proyecto busca reconocer a quienes forjaron la historia de la selección brasileña. “Queremos traer no solo la historia, también el lado humano. Es valorar a la gente que construyó a la selección”, afirmó.

Pardo, en tanto, subrayó el carácter social del evento y llamó a las familias a llenar las gradas. “Es una responsabilidad enorme representar a tantos compañeros y grandes figuras del futbol mexicano”, señaló, al tiempo que destacó la rivalidad y hermandad que une a ambas naciones a través del balón.

Rumbo a 2026

El duelo de abril se integra a una agenda amplia de actividades previas al Mundial. La Selección Mexicana ya disputó amistosos ante Panamá y Bolivia, ambos con triunfo por la mínima, y tiene programados más encuentros en los próximos meses, incluida la reinauguración del Azteca y partidos en Estados Unidos.

Por otra parte, México debutará en la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026 dentro del Grupo A, acompañado por Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo aún por definirse.


Comentarios

