Rumores apuntan a que Yannick Ngakoue regresará a los Ravens

Los Ravens estarían por firmar al especialista en presionar a los quarterbacks después de tres partidos de la temporada de la NFL, de acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el contrato todavía no había sido anunciado.

Ngakoue, de 29 años, jugó por última vez con Baltimore en 2020 después de un canje procedente de Minnesota. La temporada pasada estuvo con Chicago, iniciando los 13 partidos en los que apareció con los Bears, logrando 22 derribos y cuatro capturas.

Acumula 69 capturas de quarterback en su carrera profesional, remontándose al momento de su aparición en la NFL con Jacksonville en 2016. El producto de Maryland de Washington, D.C., también ha jugado para Las Vegas e Indianápolis.

Los Ravens tienen marca de 1-2 después de resistir para derrotar a Dallas 28-25 en la semana 2. Tienen la defensiva No. 23 de la NFL, y marchan en la posición 32 de 32 equipos en contra del pase, con su siguiente partido a celebrarse el domingo por la noche contra los Bills de Buffalo.

ESPN fue el primer medio en reportar el acuerdo entre los Ravens y Ngakoue.

