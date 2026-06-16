Saltador Erick Portillo conquista otro oro en circuito mundial

El atleta mexicano Erick Portillo continúa consolidándose entre los mejores especialistas del salto de altura al conseguir este martes su segunda victoria de la temporada en el Circuito Continental Oro, tras imponerse en la reunión de Ostrava, República Checa.

Portillo se adjudicó el primer lugar de la competencia con una marca de 2.27 metros, mejorando el registro de 2.24 metros con el que ganó en mayo pasado la prueba celebrada en Bydgoszcz.

¡Oro para México 🇲🇽 🥇!



Erick Portillo 🇲🇽 gana el Gold Tour 🏟️ de Ostrava 🇨🇿 con este salto de 2.27m



Dos victorias en las dos primeras fechas del Gold Tour 🤩👏pic.twitter.com/ZBYThFRCVF https://t.co/I9Cr7nB34v — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 16, 2026

El saltador de 25 años mostró una destacada progresión durante la competencia y estuvo cerca de igualar su mejor registro personal de 2.30 metros, altura que le permitió obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Pista Cubierta disputado en marzo.

Sin embargo, el mexicano no logró superar el listón en sus tres intentos sobre los 2.30 metros.

La misma situación enfrentó el checo Jan Stefela, subcampeón mundial al aire libre en Tokio 2025, quien también falló sus tres oportunidades sobre esa altura.

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Aunque ambos atletas finalizaron con una mejor marca de 2.27 metros, Portillo se quedó con la victoria gracias a un menor número de intentos fallidos a lo largo de la competencia.

Stefela tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que el mexicano sumó un nuevo triunfo internacional en una temporada que sigue mostrando resultados positivos.

Participación mexicana en Ostrava

La delegación mexicana contó además con la participación de Edgar Rivera y Jair Portillo, hermano menor de Erick.

Rivera concluyó en la cuarta posición tras superar los 2.15 metros, mientras que Jair Portillo finalizó en el octavo lugar de la clasificación.

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