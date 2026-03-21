Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_salto_dbe1c285bf
Deportes

Mexicano Erick Portillo gana plata en salto de altura del Mundial

El mexicano firmó una actuación histórica al igualar los 2.30 metros en salto de altura y subir al podio del Mundial Indoor 2026

  • 21
  • Marzo
    2026

El atleta mexicano Erick Portillo conquistó una histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026, tras alcanzar una marca de 2.30 metros en la final de salto de altura, celebrada en Polonia.

El sonorense firmó la mejor actuación de su carrera al imponer su marca personal en el momento más importante, resultado que le permitió colocarse en el segundo lugar del podio, apenas por detrás del ucraniano Oleh Doroshchuk, quien también superó los 2.30 metros pero se llevó el oro por criterio de desempate.

Un salto para la historia

Portillo mostró temple y técnica a lo largo de la competencia, superando cada altura con precisión y manteniéndose firme en una de las finales más reñidas del certamen. El tercer lugar fue compartido por el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, ambos con registros de 2.26 metros.

La medalla representa el primer metal para México en este tipo de competencia desde 1999, y coloca a Portillo en un lugar destacado dentro de la historia del atletismo nacional.

deportes-mexico.JPG

Tras confirmarse el resultado, el mexicano corrió a las gradas para celebrar con su hermano, en una escena que reflejó la emoción y el esfuerzo detrás de su logro.

Este resultado llega semanas después de que Portillo obtuviera el bronce en el High Jump Meeting Beskyd Bar en Třinec, donde registró una marca de 2.25 metros, mostrando una clara progresión rumbo al Mundial.

Preparación europea, clave del éxito

El desempeño del atleta es fruto de un proceso de preparación en Europa, donde estableció su base en Zúrich bajo la guía de su entrenador. Este trabajo le permitió llegar en óptimas condiciones físicas y mentales a la cita mundialista.

Portillo, quien también participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmó su crecimiento competitivo al medirse de tú a tú con la élite internacional.

deportes-salto-mexico.JPG

Con esta presea, Erick Portillo se convierte en apenas el tercer mexicano en ganar medalla en un Mundial de Atletismo bajo techo, sumándose a los logros de Alejandro Cárdenas (plata en 400 metros en 1999) y Ernesto Canto (oro en 1987).

Además, su resultado se perfila como el más destacado en la historia del país en esta competición, consolidando su nombre como uno de los grandes referentes del salto de altura a nivel mundial.

Resultados de la final de salto de altura

  • 2.30 m – Oleh Doroshchuk (Ucrania)
  • 2.30 m – Erick Portillo (México)
  • 2.26 m – Raymond Richards (Jamaica)
  • 2.26 m – Sanghyeok Woo (Corea del Sur)

El logro de Portillo no solo enriquece el medallero nacional, sino que inspira a una nueva generación de atletas mexicanos a apuntar alto en la escena internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T122511_784_cf058f2e2b
Viven en EUA con temor medio millón de indígenas y afromexicanos
HE_Bcte2bc_AAN_Id_A_ee73ad07b1
Uziel Muñoz cierra en Top 10 del Impulso de Bala Mundial Indoor
AP_26078817990700_33f22e3fff
Investigan muerte de mexicano en centro migratorio de EUA
publicidad

Últimas Noticias

tgfeb_b3b49d76f8
Marina asegura químico en Sinaloa rumbo a Baja California Sur
AP_26081691581002_40f7ed8592
Colonos israelíes desatan violencia en Cisjordania
AP_26080427912177_fde7860999
BTS arrasa en Spotify con 'ARIRANG' y rompe récords
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×