Mexicano Erick Portillo gana plata en salto de altura del Mundial

El atleta mexicano Erick Portillo conquistó una histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026, tras alcanzar una marca de 2.30 metros en la final de salto de altura, celebrada en Polonia.

El sonorense firmó la mejor actuación de su carrera al imponer su marca personal en el momento más importante, resultado que le permitió colocarse en el segundo lugar del podio, apenas por detrás del ucraniano Oleh Doroshchuk, quien también superó los 2.30 metros pero se llevó el oro por criterio de desempate.

¡HISTÓRICO!

¡PLATA PARA MÉXICO🥈🇲🇽!



Erick Portillo 🇲🇽 es subcampeón del mundo indoor de Salto de Altura 📏🌍



Primera medalla para México 🇲🇽 en la historia de los mundiales de atletismo indoor 🥹❤️pic.twitter.com/zM0ph9oD8H — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 21, 2026

Un salto para la historia

Portillo mostró temple y técnica a lo largo de la competencia, superando cada altura con precisión y manteniéndose firme en una de las finales más reñidas del certamen. El tercer lugar fue compartido por el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, ambos con registros de 2.26 metros.

La medalla representa el primer metal para México en este tipo de competencia desde 1999, y coloca a Portillo en un lugar destacado dentro de la historia del atletismo nacional.

Tras confirmarse el resultado, el mexicano corrió a las gradas para celebrar con su hermano, en una escena que reflejó la emoción y el esfuerzo detrás de su logro.

Este resultado llega semanas después de que Portillo obtuviera el bronce en el High Jump Meeting Beskyd Bar en Třinec, donde registró una marca de 2.25 metros, mostrando una clara progresión rumbo al Mundial.

Preparación europea, clave del éxito

El desempeño del atleta es fruto de un proceso de preparación en Europa, donde estableció su base en Zúrich bajo la guía de su entrenador. Este trabajo le permitió llegar en óptimas condiciones físicas y mentales a la cita mundialista.

Portillo, quien también participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmó su crecimiento competitivo al medirse de tú a tú con la élite internacional.

Con esta presea, Erick Portillo se convierte en apenas el tercer mexicano en ganar medalla en un Mundial de Atletismo bajo techo, sumándose a los logros de Alejandro Cárdenas (plata en 400 metros en 1999) y Ernesto Canto (oro en 1987).

Además, su resultado se perfila como el más destacado en la historia del país en esta competición, consolidando su nombre como uno de los grandes referentes del salto de altura a nivel mundial.

Resultados de la final de salto de altura

2.30 m – Oleh Doroshchuk (Ucrania)

2.30 m – Erick Portillo (México)

2.26 m – Raymond Richards (Jamaica)

2.26 m – Sanghyeok Woo (Corea del Sur)

El logro de Portillo no solo enriquece el medallero nacional, sino que inspira a una nueva generación de atletas mexicanos a apuntar alto en la escena internacional.

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