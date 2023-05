Se despide Andrés Guardado de la Selección Mexicana

Tras 16 años de haber portado el jersey de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, dio a conocer que se retira del Tri.

Según informó el futbolista, ya había tomado la decisión hace varios meses pero no lo había decidido hasta hace poco tiempo y le dio las gracias a sus compañeros, al director técnico y al equipo.

'Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!', publicó.