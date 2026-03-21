Selección de Irak viaja a Monterrey rumbo al repechaje

La Asociación Iraquí de Fútbol anunció que la delegación de la selección nacional partió este sábado hacia la ciudad de Monterrey, México.

En un comunicado recibido por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), la asociación indicó: "Nuestra selección nacional partirá hoy sábado hacia Monterrey, México, para prepararse para la repesca del Mundial”. El comunicado agregó que "el jugador Rebin Sulaka se unió a la delegación de la selección nacional esta mañana, viernes, en la capital jordana, Amán, antes de partir hacia Monterrey".

"La delegación de la selección nacional viajará en un avión privado proporcionado por la FIFA”. El comunicado también indicó que "el cuerpo técnico de los Leones de Mesopotamia llegará a Monterrey la madrugada del sábado, mientras que el resto de los jugadores profesionales se unirán a la delegación en México en los próximos dos días, después de cumplir con sus compromisos con sus clubes europeos".





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