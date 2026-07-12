Senegal despide a director técnico tras eliminación del Mundial™

La selección senegalesa quedó eliminada del Mundial a manos de Bélgica, pese a mantener una ventaja de 2-0 cuando restaban cinco minutos del tiempo regular

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La selección de Senegal anunció este domingo el despido de su director técnico, Pape Thiaw, según un comunicado emitido este domingo por la Federación Senegalesa de Fútbol.

La Federación también informó que el cuerpo técnico encabezado por Thiaw fue destituido. La decisión se produjo después de la eliminación de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial en curso.

“Tras una evaluación del rendimiento de la selección nacional y de sus perspectivas, el Comité Ejecutivo considera que es necesario un cambio en el interés del fútbol senegalés”, señaló la Federación.

Thiaw, de 45 años, fue nombrado seleccionador en 2024 y llevó a la nación de África occidental a un controvertido título continental en Marruecos a principios de este año, antes de que la Confederación Africana de Fútbol anulara la victoria.

Senegal acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en Suiza, para apelar dicha decisión.

La selección senegalesa quedó eliminada del Mundial a manos de Bélgica, pese a mantener una ventaja de 2-0 cuando restaban cinco minutos del tiempo regular.

Además, el equipo estuvo cerca de quedar fuera desde la fase de grupos tras sufrir derrotas ante Francia y Noruega.

En tiempo extra, Bélgica saca el triunfo ante Senegal

Cuando todo apuntaba a una clasificación de Senegal, Bélgica sacó orgullo en el cierre del encuentro y rescató un empate 2-2 que llevó el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a los tiempos extra.

El conjunto africano dominó buena parte del encuentro y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los Diablos Rojos reaccionaron en los minutos finales para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.