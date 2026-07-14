Sobrevivió a la guerra antes de conquistar el futbol

Luka Modrić pasó de vivir como refugiado durante la guerra a convertirse en leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro gracias a su resiliencia

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Antes de convertirse en capitán de Croacia, leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, Luka Modrić tuvo una infancia marcada por la guerra.

Nacido en 1985 en Zaton Obrovački, entonces parte de Yugoslavia, su vida cambió por completo cuando estalló la Guerra de Independencia de Croacia en 1991. Con apenas seis años de edad, sufrió una de las mayores tragedias de su vida: su abuelo fue asesinado por fuerzas paramilitares serbias y, poco después, su familia tuvo que abandonar su hogar, que también fue destruido durante el conflicto.

Como miles de croatas, los Modrić se convirtieron en refugiados dentro de su propio país y encontraron refugio en el Hotel Kolovare, en la ciudad de Zadar. En medio de los bombardeos, las sirenas y la incertidumbre, Luka encontró en un balón su mejor escape. Los estacionamientos del hotel se convirtieron en su primer campo de juego, donde pasaba horas jugando mientras la guerra seguía su curso.

Aquellos improvisados partidos llamaron la atención de entrenadores locales, quienes lo incorporaron a las categorías inferiores del NK Zadar. Aunque muchos dudaban de él por su complexión física, Modrić compensó cualquier desventaja con una técnica extraordinaria, inteligencia táctica y una fortaleza mental forjada por las adversidades.

Años después dio el salto al Dinamo Zagreb, donde comenzó una carrera que lo llevaría al Tottenham Hotspur y posteriormente al Real Madrid. En el club español conquistó múltiples títulos, incluidas varias Champions League, además de romper el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al conquistar el Balón de Oro en 2018.

Modrić ha hablado pocas veces sobre aquellos años, pero reconoce que la guerra marcó su carácter para siempre.

“La guerra me hizo más fuerte. No quisiera vivir algo así otra vez, pero tampoco quiero olvidarlo”, platicó.

Su historia representa la de toda una generación de futbolistas croatas que crecieron entre desplazamientos, refugios y bombardeos. Jugadores como Dejan Lovren, Mario Mandžukić, Ivan Rakitić y Vedran Ćorluka también vivieron las consecuencias del conflicto que acompañó la independencia de Croacia.

Cuando Croacia alcanzó la Final del Mundial de Rusia 2018, muchos recordaron que buena parte de aquel equipo estaba integrada por los llamados “niños de la guerra”. Futbolistas que transformaron una infancia marcada por el miedo en una historia de resiliencia, sacrificio y éxito deportivo.

La vida de Luka Modrić demuestra que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, la perseverancia puede abrir camino hacia la grandeza.