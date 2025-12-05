Realiza en IMSS trasplante de corazón número 99

Una nueva oportunidad de vida llegó para Matías Hazael, de 55 años, al recibir el trasplante de corazón número 99 en la historia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

El paciente, originario de Saltillo, Coahuila, padecía desde hace 10 años una severa miocardiopatía dilatada, que limitaba la función de su corazón a un preocupante 20 por ciento, reduciendo su pronóstico de vida a menos de un año. Debido a esta condición, Matías Hazael sufría de mareos, falta de aire, insomnio, debilidad e inflamación, con constantes visitas a urgencias.

"El paciente tenía una función cardiaca de apenas un 20 por ciento, condición que limitaba su pronóstico de vida a menos de un año", explicó la doctora Aracely Jacobo Baca, Coordinadora de Trasplantes de Corazón del Hospital de Cardiología No. 34.

El caso presentaba una complejidad adicional, ya que el equipo médico confirmó la presencia de anticuerpos en la sangre del receptor, un factor que incrementaba significativamente el riesgo de rechazo de un nuevo corazón. Por ello, se priorizó una donación local para minimizar al máximo las horas entre la procuración y el trasplante.

La esperanza se concretó gracias a un acto de generosidad inmensurable: la familia de un joven de 18 años, quien lamentablemente sufrió muerte craneoencefálica en la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, también en Monterrey, aceptó la donación.

El corazón fue trasladado de inmediato y la cirugía de trasplante, realizada por los cirujanos del Hospital de Cardiología No. 34, duró aproximadamente seis horas y se llevó a cabo con éxito.

Tras el procedimiento, Matías Hazael pasó siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Hubo vigilancia estrecha de las reacciones bioquímicas del receptor. Era importante monitorear la manera en que el paciente daba vida al nuevo órgano", detalló el doctor Jorge Gabriel Cantú Carmona, jefe de la UCI del Hospital de Cardiología.

El personal médico supervisó de forma permanente sus signos vitales, oxigenación, circulación sanguínea y función renal, ante el alto riesgo de rechazo.

Un nuevo latido, nuevas ilusiones

Recuperándose en la cama 225 de la UMAE No. 34, Matías Hazael celebró su nueva vida. "Yo llegaba inconsciente, desvanecido, muy grave", comentó el paciente, quien mantuvo su fe en los especialistas del Seguro Social.

"Tengo nueva vida. Quiero seguir leyendo, estudiando y disfrutar a mi familia. "A empezar el nuevo año con mucho optimismo", expresó Matías, con el latido fuerte y renovado de su nuevo corazón.

