Solamente dos 'regios' convocados a los amistosos de la Selección

Diego Lainez, de Tigres y Germán Berterame, por Rayados, fueron los convocados por Javier Aguirre para medirse a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara

  • 03
  • Octubre
    2025

Aun cuando los equipos regios atraviesan un buen momento, sus mexicanos no han tenido el mejor rendimiento, por lo cual, solamente dos fueron convocados a los amistosos de la Selección a celebrarse durante la Fecha FIFA.

Diego Lainez, de Tigres y Germán Berterame, por Rayados, fueron los convocados por Javier Aguirre para medirse a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara.

América es el equipo que más aportará a la Selección, con seis elementos, siendo estos Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez.

Los otros que más aporta es Cruz Azul, que envió a Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez; junto con Toluca, que puso a Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega.

Algo que llamó la atención es el regreso a la convocatoria de Julián Quiñones, quien se consolidó como uno de los jugadores más importantes de la liga de Arabia Saudita, donde participa con el Al-Qadsiah.

 


