Rayados se 'asusta' en el Estadio Universitario

A Rayados le pesa jugar ante Tigres en el Estadio Universitario… y para muestra está la baja cantidad de triunfos del Monterrey ante los de la UANL en “El Volcán” en juegos de fase regular en la era de los torneos cortos de la Liga MX.

De 1997 a la fecha, La Pandilla solamente tiene cuatro victorias ante los felinos en el “Uni” en duelos de primera ronda.

Los albiazules visitan mañana sábado a los auriazules en el coloso de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, en la Jornada 10 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a las 21:00 horas.

Estos son los duelos que ha ganado Rayados en el Universitario

En los últimos 29 años, estos son los cuatro duelos que ha ganado el cuadro blanquiazul ante “La U” en fase regular, en el Estadio Universitario.

El primero fue en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2009, al ganar 2-1 el sábado 22 de agosto de 2009.

El segundo fue en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2010, al ganar 1-0 el sábado 11 de septiembre de 2010.

El tercero fue en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2013, al ganar por 1-0 el sábado 27 de abril de 2013.

Y el cuarto y último fue en la Fecha 12 del Torneo Clausura 2023, al ganar por 1-0 el sábado 18 de marzo de 2023.

El Estadio Universitario tiene capacidad para 42,000 aficionados y fue inaugurado el martes 30 de mayo de 1967

