Sorprende aspecto de Guardiola tras empate entre City y Feyenoord

El aspecto del director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió este martes, tras un inesperado empate entre el City y el Feyenoord, en un partido donde los primeros llevaban una ventaja de tres goles que se les fue de las manos.

El empate 3-3 entre el City y el Feyenoord dejó sorprendidos a los aficionados y al propio Pep Guardiola, quien mostró su frustración de manera palpable tras el partido.

El conjunto inglés, que parecía tener el control absoluto con una ventaja de tres goles, vio cómo se le escapaba el triunfo en los últimos minutos, sumando su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria.

El encuentro, disputado en el Etihad Stadium, comenzó favorable para el City. Erling Haaland, Jack Grealish y Matheus Nunes fueron clave en la primera parte, anotando los tres goles que parecían encaminar al equipo a una victoria sin complicaciones.

Sin embargo, tras el descanso, un error de Josko Gvardiol permitió que el Feyenoord recortara distancias, y en los últimos 15 minutos, el equipo neerlandés logró empatar el encuentro en un giro inesperado de los acontecimientos.

Pep Guardiola, visiblemente afectado por el resultado, confesó que tras el empate sentía la necesidad de "hacerse daño", lo que desató diversas interpretaciones sobre el estado de ánimo del entrenador.

Algunos sugirieron que se trataba de una expresión de frustración extrema, mientras que otros temieron que pudiera estar considerando su futuro en el club.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.



🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO