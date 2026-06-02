Subastarán camiseta de Pelé usada en la final del Mundial 1958

La casa de subastas Sotheby’s anunció que pondrá a la venta la camiseta que Pelé utilizó durante la final de la Copa del Mundo de Suecia 1958, un objeto que podría alcanzar un valor cercano a los seis millones de dólares.

La prenda forma parte de la subasta especial denominada The Beautiful Game, dedicada a artículos históricos del futbol, y estará disponible para pujas en línea del 29 de junio al 16 de julio, además será exhibida al público a partir del 1 de julio en la sede de Sotheby’s en Nueva York.

La camiseta azul con el número 10 en la espalda está ligada a uno de los capítulos más importantes en la historia del deporte.

Con apenas 17 años, Pelé brilló en la final disputada ante Suecia, marcó dos goles y ayudó a Brasil a conquistar el primer campeonato mundial de su historia.

Aquella actuación también convirtió al brasileño en el futbolista más joven en anotar en una final mundialista, iniciando una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras del deporte.

Sotheby’s destacó el valor histórico de la pieza al señalar que se trata del uniforme utilizado por el astro brasileño durante la noche en que comenzó su reinado en el futbol internacional.

“Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado”, indicó la casa de subastas en un comunicado.

Una reliquia que podría romper récords

De acuerdo con Sotheby’s, la camiseta fue entregada por Pelé a un amigo cercano y ha permanecido resguardada durante más de seis décadas, conservando gran parte de su valor histórico y simbólico.

El director de objetos coleccionables de la firma, Brahm Wachter, aseguró que la relevancia de esta pieza es incomparable dentro del mercado de recuerdos deportivos.

“Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de memorabilia del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte”, afirmó.

La expectativa es tan alta que incluso podría acercarse o superar el récord impuesto en 2022 por la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el partido de la llamada “Mano de Dios”, la cual fue vendida por $9.3 millones de dólares también a través de Sotheby’s.

Cabe señalar que la venta no estará centrada únicamente en la histórica camiseta de Pelé. Entre los artículos destacados también figura una tarjeta coleccionable de 1958 considerada una de las más valiosas del futbol mundial.

La denominada Rookie Card del brasileño fue publicada el mismo año en que conquistó el Mundial y tiene un valor estimado superior a los $150,000 dólares.

Con estas piezas, Sotheby’s busca atraer a coleccionistas de todo el mundo interesados en adquirir objetos únicos relacionados con algunas de las figuras más influyentes en la historia del futbol.

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