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Subastarán guitarras icónicas de Elvis Presley y Noel Gallagher

Los instrumentos fueron usados en momentos clave del rock y saldrán a la venta en Nueva York, con piezas valuadas en hasta $2 millones de dólares

  • 08
  • Abril
    2026

Ahora todos tendrán la oportunidad de imitar fielmente al "rey del rock" o al mismísimo Noel Gallagher.

Este miércoles la casa de subastas Sotheby's anunció que la guitarra Hagstrom rojo cereza que Elvis Presley usó durante el concierto con el que regresó a los escenarios en 1968 será puesta a la venta en una puja del 13 al 20 de abril en Nueva York.

Además, otro de los artículos que serán subastados será la guitarra acústica que Noel Gallagher usó durante las sesiones de grabaciones del disco más conocido de Oasis, "(What's the Story) Morning Glory?".

De acuerdo con Sotheby's, estas guitarras representan momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes y celebran el poder perdurable del rock.

La Hagstrom Viking I de Elvis está valorada entre 1 y 2 millones de dólares y fue utilizada por el músico estadounidense en el "68 Comeback Special", que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine.

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Previo a la llegada de la guitarra a la casa de subastas, esta fue exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland.

En cuanto a la guitarra acústica Epiphone EJ-200 de Noel Gallagher, se encuentra valorada entre $60,000 y $80,000 dólares.

Este instrumento fue utilizado para componer canciones como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger" del álbum "(What's the Story) Morning Glory?" y que catapultó a la fama mundial a la banda de Manchester.

Además de este material, también se subastará el manuscrito original de Noel para "Don't Look Back in Anger", el cual está estimado entre $30,000 y $40,000 dólares, y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas, valorada entre $60,000 y $80,000 dólares.

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Otros artículos destacados abarcan instrumentos y objetos personales de figuras icónicas del rock, como la guitarra acústica de Bruce Springsteen usada para escribir "Born to Run", el manuscrito de David Bowie para "The Jean Genie" y una guitarra de Eric Clapton.


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