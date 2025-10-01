Sufren, ganan y los Yankees fuerzan un tercer juego ante Boston

Después de que Jazz Chisholm Jr. se deslizara durante la octava entrada para conseguir una carrera tras un sencillo remolcador de Austin Wells, los New York Yankees salieron de Boston con una victoria agónica y forzaron un tercer juego en su Serie de Comodines.

En cuenta de 1-2, Wells conectó un cambio de Garrett Whitlock por la raya del jardín derecho, y la velocidad de Chisholm superó el tiro a home de Nate Eaton antes del toque del guante del receptor Carlos Narváez.

Después de haber sido relegado a la suplencia para este juego, Chisholm también brilló con una magnífica jugada a la defensiva en la segunda base que mantuvo el juego igualado 3-3 en la séptima entrada.

David Bednar retiró en orden el noveno y Nueva York se aseguró de que la serie al mejor de tres duelos se defina la noche de este jueves en el Yankee Stadium.

Quien salga avante en la serie se enfrentará a los campeones de la División Este, los Toronto Blue Jays, en una serie divisional al mejor de cinco encuentros que iniciará este sábado en Toronto.

Después de una ineficiente actuación en el primer juego, los relevistas de Nueva York colgaron tres ceros luego de que los primeros dos bateadores de Boston en el séptimo se embasaron frente al abridor Carlos Rodón.

El dominicano Fernando Cruz se encargó del séptimo y Devin Williams solventó el octavo.

Trevor Story jonroneó y remolcó las tres anotaciones de los Medias Rojas, que ganaron 3-1 el primer juego tras una notable apertura de su as zurdo Garrett Crochet.

Nueva York pegó temprano cuando Cody Bellinger disparó un sencillo con dos outs en el primero y Ben Rice despachó un jonrón por el derecho. Brayan Bello, el abridor dominicano de los Red Sox, nunca había permitido un jonrón en 31 innings y tercios en el montículo del Bronx hasta el batazo de Rice.

Story lo empató con un sencillo de dos carreras en el tercero ante Rodón.

Los Yankees se fueron arriba 3-2 con dos outs en el quinto cuando la línea tendida de Aaron Judge rebotó en el guante del jardinero izquierdo Jarren Duran.

En la réplica, Story despachó un jonrón solitario por el jardín izquierdo al abrir el sexto.

