Cerrar X
AP_25275035017813_761b0b4908
Deportes

Sufren, ganan y los Yankees fuerzan un tercer juego ante Boston

Los de Nueva York forzaron un tercer juego ante los Red Sox despues de que Jazz Chisholm Jr. anotara en la octava entrada para quedar 4-3

  • 01
  • Octubre
    2025

Después de que Jazz Chisholm Jr. se deslizara durante la octava entrada para conseguir una carrera tras un sencillo remolcador de Austin Wells, los New York Yankees salieron de Boston con una victoria agónica y forzaron un tercer juego en su Serie de Comodines.

En cuenta de 1-2, Wells conectó un cambio de Garrett Whitlock por la raya del jardín derecho, y la velocidad de Chisholm superó el tiro a home de Nate Eaton antes del toque del guante del receptor Carlos Narváez.

Después de haber sido relegado a la suplencia para este juego, Chisholm también brilló con una magnífica jugada a la defensiva en la segunda base que mantuvo el juego igualado 3-3 en la séptima entrada.

David Bednar retiró en orden el noveno y Nueva York se aseguró de que la serie al mejor de tres duelos se defina la noche de este jueves en el Yankee Stadium.

Quien salga avante en la serie se enfrentará a los campeones de la División Este, los Toronto Blue Jays, en una serie divisional al mejor de cinco encuentros que iniciará este sábado en Toronto.

Después de una ineficiente actuación en el primer juego, los relevistas de Nueva York colgaron tres ceros luego de que los primeros dos bateadores de Boston en el séptimo se embasaron frente al abridor Carlos Rodón.

El dominicano Fernando Cruz se encargó del séptimo y Devin Williams solventó el octavo.

Trevor Story jonroneó y remolcó las tres anotaciones de los Medias Rojas, que ganaron 3-1 el primer juego tras una notable apertura de su as zurdo Garrett Crochet.

Nueva York pegó temprano cuando Cody Bellinger disparó un sencillo con dos outs en el primero y Ben Rice despachó un jonrón por el derecho. Brayan Bello, el abridor dominicano de los Red Sox, nunca había permitido un jonrón en 31 innings y tercios en el montículo del Bronx hasta el batazo de Rice.

Story lo empató con un sencillo de dos carreras en el tercero ante Rodón.

Los Yankees se fueron arriba 3-2 con dos outs en el quinto cuando la línea tendida de Aaron Judge rebotó en el guante del jardinero izquierdo Jarren Duran.

En la réplica, Story despachó un jonrón solitario por el jardín izquierdo al abrir el sexto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25274815610916_a60640840e
Padres y Cleveland fuerzan un tercer juego en Serie de Comodines
deportes_mlb_cb3633269f
Ponen ‘out’ a la temporada regular en el beisbol de la MLB
1366_2000_6b68d7fcac
Efemérides: música, cine y arte un 15 de septiembre
publicidad

Últimas Noticias

arena_guadalajara_recorrido_1f012f899a
Comienza la inauguración de 'Arena Guadalajara'
EH_FOTO_VERTICAL_60_20e5605d1a
Tamaulipas construirá 75 mil viviendas del bienestar
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T161346_514_10d32354e7
Fundación dona 100 electrocardiogramas a Educación
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×