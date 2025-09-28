Sufren… pero Steelers vencen 24-21 a Vikings en Irlanda

Kenneth Gainwell corrió para 99 yardas y dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh se mantuvieron firmes para vencer el domingo 24-21 a los Minnesota Vikings en el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

DK Metcalf tuvo cinco recepciones para 126 yardas, incluyendo un touchdown de 80 yardas para los Steelers, que tienen marca de 3-1 antes de su semana de descanso.

Esta fue la primera victoria internacional para Aaron Rodgers y culminó un regreso a casa de la familia Rooney frente a una multitud de 74.512 aficionados que se decantaron por los Steelers en el Croke Park. Rodgers ganó 18 de 22 pases para 200 yardas y el touchdown a Metcalf.

Carson Wentz, haciendo su segunda apertura consecutiva en lugar del lesionado JJ McCarthy, completó 30 de 46 pases para 350 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones para los Vikings (2-2).

La intercepción de TJ Watt al pase de Wentz —desviado por Cam Heyward en la línea de golpeo— colocó a los Steelers en la yarda 35 de Minnesota en el tercer cuarto, y Gainwell anotó desde cuatro yardas para tomar ventaja de 21-6. Fue casi idéntico a la carrera de touchdown de una yarda de Gainwell en el primer cuarto.

DeShon Elliott tuvo la otra intercepción y los Steelers capturaron a Wentz seis veces.

¿Suerte irlandesa?

A finales de la primera mitad, Rodgers, de 41 años, se escapó en tercera oportunidad desde la yarda 31 de Minnesota, luego soltó el balón cuando fue tacleado, pero el balón rebotó hacia Broderick Jones y el liniero lo llevó cuatro yardas hasta la yarda 15. Pero la serie del mariscal de campo que esta semana dijo que tiene herencia irlandesa terminó sin puntos debido al gol de campo bloqueado.

Comentarios