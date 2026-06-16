Suma Katia Itzel su tercera designación en Mundial FIFA 2026™

La FIFA confirmó este martes que las árbitras mexicanas, Katia Itzel García y Sandra Ramírez, formarán parte del equipo arbitral para el partido entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D.

Con esta designación, las representantes mexicanas alcanzarán su tercera participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una muestra de la confianza que el organismo rector del futbol mundial ha depositado en su trabajo a lo largo de la competencia.

Katia Itzel y Sandra Ramírez ya habían sido consideradas para los encuentros entre Países Bajos y Japón, así como para el duelo entre Inglaterra y Croacia.

Ahora volverán a tener actividad en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, cuando Estados Unidos y Australia se enfrenten en un duelo que podría definir al líder del sector D.

De acuerdo con la designación oficial publicada por la FIFA, Itzel García fungirá como cuarta árbitra, mientras que Ramírez desempeñará funciones como asistente reserva.

Un partido de alta exigencia

El encuentro entre Estados Unidos y Australia se disputará el próximo viernes 19 de junio en el Estadio de Seattle.

La selección estadounidense y los Socceroos llegan a este compromiso con la posibilidad de disputar la cima del Grupo D, por lo que se espera un encuentro intenso tanto dentro como fuera de la cancha.

La pelota comenzará a rodar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en lo que será el partido número 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un equipo arbitral de experiencia

Por otra parte, la FIFA también informó que el árbitro central del encuentro será el alemán Felix Zwayer, quien estará acompañado por sus compatriotas Robert Kempter y Christian Dietz como asistentes.

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