Liverpool se suma a la carrera por el fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora continúa ganando reflectores en Europa gracias a su actuación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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El mediocampista mexicano de 17 años, Gilberto Mora, despertó el interés del Liverpool, que ya sigue de cerca su desempeño tras la destacada actuación que ha tenido con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La información fue revelada por un diario neerlandés que coloca al conjunto de la Premier League entre los equipos que analizan la incorporación del joven futbolista, considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Con el interés del Liverpool, la lista de pretendientes de Gilberto Mora continúa creciendo. El juvenil mexicano también ha sido vinculado con clubes de primer nivel como Barcelona, Manchester City y Paris Saint-Germain, que mantienen seguimiento sobre su evolución.

Mientras algunos equipos habrían reducido su interés ante la fuerte competencia por su fichaje, otros continúan decididos a pelear por incorporar al futbolista en el futuro.

Las actuaciones de Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo colocaron bajo los reflectores internacionales.

Su desempeño con la Selección Mexicana confirmó el potencial que ya había mostrado en el futbol nacional y llamó la atención de varios visores europeos.

Uno de los momentos más destacados llegó en el partido frente a Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final, donde fue titular y firmó una actuación que recibió elogios tanto dentro como fuera de México.

Gracias a ese encuentro, Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, solo por detrás del histórico Pelé.

Inglaterra, una nueva vitrina para el mexicano

El siguiente reto para Gilberto Mora será el duelo de Octavos de Final entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido representa una nueva oportunidad para que el mediocampista muestre su talento frente a una de las selecciones más fuertes del torneo y, al mismo tiempo, continúe convenciendo a los clubes europeos que siguen cada uno de sus pasos.