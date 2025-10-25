Sunderland remonta y vence al Chelsea con gol en tiempo añadido

El recién ascendido Sunderland logró una remontada épica ante el Chelsea (2-1) este sábado en la fecha nueve de la Liga Premier, con un gol en el tiempo añadido que le permitió situarse provisionalmente en la segunda posición.

Los Black Cats reaccionaron tras el tempranero gol de Alejandro Garnacho (4') y empataron con Wilson Isidor (22'), sellando la victoria gracias al tanto del suplente Chemsdine Talbi (90+3').

Con 17 puntos, el Sunderland espera los resultados de Arsenal (1º, 19 puntos) y Manchester City (3º, 16 puntos), que jugarán este domingo frente a Crystal Palace y Aston Villa, respectivamente.

Por su parte, el Chelsea queda séptimo con 14 unidades, cortando una racha de cuatro victorias consecutivas que incluía triunfos sobre Liverpool, Nottingham Forest (3-0) y Ajax (5-1).

