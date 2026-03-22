Derbi Newcastle-Sunderland se detiene por insultos racistas

El derbi entre Newcastle United y Sunderland AFC fue detenido momentáneamente este domingo luego de que se reportaran insultos discriminatorios desde la grada durante la segunda mitad del encuentro.

El incidente ocurrió en St James' Park, cuando el defensor Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland, habría sido blanco de comentarios racistas.

El árbitro Anthony Taylor detuvo el partido tras ser alertado de la situación, en cumplimiento del protocolo de la Premier League contra la discriminación.

Durante la pausa, el silbante sostuvo conversaciones con los capitanes y cuerpos técnicos para evaluar lo ocurrido antes de reanudar el juego.

La liga confirmó posteriormente que abrirá una investigación y reiteró su postura de tolerancia cero.

“El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún lugar de la sociedad”, señaló en un comunicado.

Jugadores alertaron del incidente

De acuerdo con reportes, fue el mediocampista Granit Xhaka quien notificó al árbitro sobre los insultos provenientes de la grada, dirigidos presuntamente hacia Geertruida.

El hecho se produjo durante una interrupción del juego, lo que permitió activar de inmediato el protocolo establecido.

Por su parte, Newcastle aseguró que investigará lo ocurrido y buscará identificar a los responsables.

“Nuestra postura es clara: no toleramos discriminación de ningún tipo”, indicó el club.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente tenso desde antes del silbatazo inicial, con enfrentamientos verbales entre aficionados en los alrededores del estadio. La policía de Northumbria reportó al menos una detención previa al partido.

En lo deportivo, Sunderland se llevó la victoria 2-1 con un gol de último minuto del delantero Brian Brobbey.

La investigación sigue en curso mientras autoridades, liga y clubes buscan esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas para erradicar la discriminación en el fútbol.

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