Supenden dos juegos a DK Metcalf tras altercado con fan

La NFL hizo oficial la suspensión por dos partidos al receptor de los Pittsburgh Steelers después de que el jugador tuviera un altercado con un aficionado durante el partido contra los Detroit Lions.

Según la liga, las acciones de Metcalf violaron la política de la liga, que especifica que "los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego y, si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable".

Con esta suspensión, los Steelers perderán a una de sus piezas clave en la ofensiva por lo que resta del año y, en caso de clasificar a playoffs —lo cual es casi seguro—, Metcalf será elegible hasta enero de 2026 después de la Semana 17 contra los Cleveland Browns y la Semana 18 contra los Baltimore Ravens.

Sin embargo, el receptor puede apelar la suspensión con una audiencia rápida por el comisionado o su designado, esto bajo el acuerdo colectivo de trabajo.

¿Cómo sucedió el altercado?

Fue durante el segundo cuarto del partido entre los Pittsburgh Steelers y los Detroit Lions, cuando cámaras de CBS-TV captaron a Metcalf y Ryan Kennedy, un aficionado de los Lions que llevaba una peluca azul y una camiseta azul y negra que coincidía con los colores de Detroit, teniendo un intercambio a lo largo de la barandilla.

Kennedy se inclinó sobre la barandilla durante el intercambio, y la peluca azul cayó hacia adelante cubriendo su rostro. La interacción terminó con Metcalf extendiendo su brazo derecho hacia la cabeza de Kennedy; aunque leve, sí hizo contacto.

Tras el incidente, los árbitros no señalaron un pañuelo, por lo que Metcalf permaneció en el juego, terminando con cuatro recepciones para 42 yardas.

Steelers WR DK Metcalf had a history with the Lions fan he confronted Sunday — Metcalf reported the same fan to Seahawks security last season while playing for Seattle, sources say.



The NFL is reviewing the incident for potential discipline.pic.twitter.com/ZYbAGdOWub — Tom Pelissero (@TomPelissero) December 22, 2025

Reacciones al incidente

El entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, dijo el domingo que "escuchó sobre" el intercambio pero no lo vio y en ese momento no había tenido la oportunidad de discutirlo con Metcalf.

El exreceptor abierto de la NFL, Chad Ochocinco, dijo durante un podcast que copresenta con el ala cerrada del Salón de la Fama, Shannon Sharpe, que Metcalf le dijo que el aficionado usó un insulto racial y menospreció a la madre de Metcalf.

Aficionado niega insultos raciales

Un comunicado emitido a la agencia de noticias AP, en nombre de Kennedy por un bufete de abogados de Michigan el lunes, dijo que Kennedy "niega categóricamente" haber usado un insulto o cualquier otra declaración despectiva durante el intercambio.

El comunicado emitido por Shawn Head y Sean Murphy del bufete de abogados Head Murphy calificó las acusaciones de "completamente falsas".

"En ningún momento antes, durante o después del incidente, el Sr. Kennedy usó insultos raciales o discursos de odio de ningún tipo", decía el comunicado. "Las afirmaciones que sugieren lo contrario son falsas y no están respaldadas por evidencia en video, testimonios de testigos o cualquier informe contemporáneo."

El comunicado dijo que Kennedy no haría más comentarios porque "este asunto probablemente será ahora objeto de procedimientos legales formales".

El comunicado agregó que Kennedy, quien dijo al Detroit Free Press que es de Pinckney, Michigan, a aproximadamente una hora al oeste de Ford Field, ha sido objeto de "acoso, amenazas y mensajes que abogan por la violencia" tras el incidente.

Kennedy dijo al periódico que Metcalf le rasgó la camiseta durante el incidente. Kennedy también dijo al Free Press que estaba llamando a Metcalf por su nombre de pila, DeKaylin.

Antecedentes de altercados entre jugadores y fans

El incidente no es el primero entre un atleta profesional y un aficionado durante un evento deportivo en vivo.

El intercambio entre Metcalf y el aficionado ocurrió cinco meses después de que el lanzador relevista de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, fuera suspendido y multado por MLB tras una confrontación con un aficionado en un juego entre los Piratas y los Tigres de Detroit en Comerica Park, que está a una cuadra de Ford Field.

Pittsburgh Pirates reliever Dennis Santana SWUNG on a Detroit Tigers fan in the bullpen 😳



via @_shadky pic.twitter.com/h5qa4noeWp — Woodward Sports Network (@woodwardsports) June 20, 2025

El incidente más notorio entre jugadores y aficionados ocurrió en 2004 cuando varios miembros de los Pacers de Indiana, incluido el escolta Ron Artest (ahora conocido como Metta World Peace), pelearon con aficionados dentro del ahora demolido Palace en un juego entre los Pacers y los Pistons de Detroit en lo que se conoce universalmente como "La Batalla del Palace".

Comentarios