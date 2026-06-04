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Nuevo León

Supenden trabajos en terrenos emproblemados de Creare Desarrollos

El municipio de Santiago suspendió la construcción de 'Aldea Sur', en el terreno vinculado con el fraude inmobiliario, el cual afectó a más de mil familias

  • 04
  • Junio
    2026

Por sus vínculos directos con el megafraude inmobiliario que afectó a más de mil familias, el municipio de Santiago suspendió este jueves la construcción del proyecto de usos mixtos denominado “Aldea Sur”.

La obra, que proyectaba una construcción de más de 64,000 metros cuadrados con un valor estimado de $4,000 millones de pesos, estaba a cargo de la inmobiliaria Exitus Capital. 

“El Municipio de Santiago N.L. suspendió el día de hoy 4 de junio la construcción del proyecto denominado Aldea Sur relativo a una autorización de modificación de proyecto que fuera autorizada por la administración del alcalde David de la Peña en fecha 27 de julio de 2023, en donde se construirían más de 64,000 metros cuadrados con un valor estimado de $4,000 millones de pesos”, informó el comité de víctimas de Creare Desarrollos.

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Esta empresa comparte como accionistas y representantes a Augusto Elías Barbosa León y a César Alejandro “N”, propietarios de Creare, de los cuales este último se encuentra actualmente detenido bajo la medida de prisión preventiva justificada en el estado de Nuevo León.

“Lo anterior tiene una relación directa con las más de mil víctimas de la empresa ‘Creare Residenses' y de las personas de nombre César Alejandro Pérez Jiménez y Augusto Elías Barbosa León, propietarios, accionistas y representantes de esta misma empresa, de los cuales el primero de ellos se encuentra hoy detenido en prisión preventiva justificada en el estado de Nuevo León”, se agrega en el documento.

La medida ocurre apenas dos días después de que, el pasado 2 de junio, El Horizonte diera a conocer una manifestación pacífica realizada por los afectados en la avenida principal de Santiago. 

En dicha movilización, las víctimas exigieron formalmente a la Fiscalía General de Justicia del Estado el embargo inmediato de los terrenos donde se proyectaban sus viviendas.

Una de las principales alertas de los denunciantes era la presencia de maquinaria pesada trabajando en las zonas de disputa, labores que ejecutaba precisamente la empresa Exitus Capital.

Tras la solicitud de los ciudadanos, la administración del alcalde David de la Peña procedió a la suspensión de los trabajos, fundamentando la acción en la revisión del permiso de modificación del proyecto que la misma autoridad municipal había autorizado formalmente el 27 de julio de 2023.

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Al respecto, Raquel Gómez, una de las afectadas de este fraude, señaló que el municipio de Santiago comenzó una investigación a fondo a raíz de que se otorgó el cambio de uso de suelo y las respectivas autorizaciones de la administración.

“Se suspende la obra hasta que se investigue por qué se cambió el uso de suelo si está en juicio la propiedad”, explicó Gómez.

Aldea Sur es un complejo comercial y de vivienda ubicado entre la Carretera Nacional, en la comunidad de El Faisán, en el municipio de Santiago, el cual permanecerá clausurado de manera indefinida mientras avanzan las indagatorias judiciales y administrativas.

 


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