Tampa Bay-Dallas, ¿de muchos puntos?

Este jueves inicia la temporada 2022 de NFL; Bucaneros y Vaqueros se enfrentarán el domingo en el Sunday Night de la Semana 1, a las 19:20 horas.

Ya está aquí, ya llegó, la temporada 2022 de la NFL está a punto de iniciar... y como cada temporada, es un gusto estar con ustedes compartiendo los mejores picks para que apuesten a sus juegos favoritos.

Vamos a comenzar con esta pequeña introducción con la que me gusta iniciar cada temporada, para que quienes no estén familiarizados con el mundo de las apuestas, y lo quieran hacer, sepan de qué estamos hablando.

TÉRMINOS COMUNES EN APUESTAS

PICK: Cuando menciono la palabra "pick" me refiero a mi selección o pronóstico para determinado juego. Por ejemplo: En un supuesto juego Patriots Vs. Bills, donde la línea esté en -7 para los Patriots, mi pick seria Patriots -7. Esto nos lleva a la segunda explicación... ¿qué significa ese -7 en los Patriots?

LINEA DE PUNTOS: Esa es la línea de puntos o el momio, como le llaman en los casinos, los equipos favoritos siempre tendrán puntos en contra y los no favoritos o "Underdogs" tendrán puntos a favor. Por ejemplo, si Patriots tiene -7, Bills tiene +7, es decir, si le vamos a apostar a Patriots, estos tendrían que ganar por más de siete puntos para que nuestra apuesta sea ganadora, si le apostáramos a Buffalo, pueden perder por menos de siete puntos y aún así ganamos nuestra apuesta; si el juego queda por diferencia exacta de siete puntos, se considera "push" o "empate".

ALTAS Y BAJAS: Otra forma de apuesta en la NFL es "altas" y "bajas"... estas líneas de apuesta son determinadas por las casas de apuesta y varían de acuerdo a cada juego, ¿qué es esto?, es apostar a cuántos puntos se anotan en el juego, sumando los puntos totales anotados por ambos equipos.

MONEY LINE: También existe la modalidad llamada "money line" o "línea de dinero" en la cual simplemente apuestas al ganador del juego, sin importar la línea de puntos.

PICKS DE APUESTA NFL

SEMANA 1

Al ser la primera semana de acción, con todos los cambios de jugadores que hay en los equipos, es definitivamente la semana más dura de pronosticar de la temporada, es por eso que sólo me gustan dos juegos para recomendar pick esta semana; en las próximas semanas estaré aumentando la cantidad de picks a compartir.

Lo que normalmente compartiré será de entre tres y cinco picks, en sus distintas modalidades, para que apuesten cada semana. Habiendo explicado todo esto, vamos directo a nuestros picks de la Semana 1.

- Buccaneers at Cowboys: Altas de 50

Dallas Cowboys at Tampa Bay Buccaneers: La temporada pasada también les tocó abrir la temporada a estos dos equipos enfrentándose entre sí, en dicha ocasión erramos el pronóstico al apostar a las bajas, esta vez vamos al contrario del año pasado y nos vamos con las altas; considero que, quien sea que gane este juego, lo hará anotando al menos 28 puntos y además será un duelo parejo por lo que un marcador de 24-28 no lo veo nada descabellado, creo que va a ganar el gran ´Tío Tom´ y sus Bucs, pero cualquier cosa puede suceder, así que no me animo a apostar a un ganador y me quedo con las altas de 50 puntos.

PICK DE LA VENGANZA

- Panthers -2.5

Cleveland Browns at Carolina Panthers: Este es el juego que más ganas tengo de ver y nada me gustaría más que Baker Mayfield tirara para mas de 300 yardas con un par de touchdowns... ¡jajajajaja!, Cleveland trató como basura al responsable de meterlos a Playoffs por primera vez en 19 años, y que casi toda la temporada pasada jugó lesionado con tal de no abandonar a su equipo para operarse, ahora es cambiado a Carolina prácticamente por una bolsa de papitas y un refresco... ¡jajajajaja!, y casualmente se enfrentan en la Semana 1. Mayfield ahora cuenta con un Christian McCaffrey ya recuperado de su lesión y con un DJ Moore que está deseoso de tener un mariscal de campo que le dé protagonismo, con un Mayfield sediento de venganza; en su casa y con un ambiente que seguro será de locura, creo que Carolina ganará este juego por al menos un touchdown.

Es todo por esta semana amigos, muchas gracias por acompañarnos y los espero la próxima semana con los picks de apuesta de la Semana 2 en la NFL.