Taylor Fritz elimina a Zverev en semifinales del ATP 500 de Halle

El estadounidense Taylor Fritz derrotó en tres sets a Alexander Zverev en semifinales del ATP 500 de Halle y buscará el título en la final

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El tenista estadounidense Taylor Fritz logró imponerse al alemán Alexander Zverev en la primera semifinal del torneo ATP 500 de Halle, disputado sobre césped, tras vencer en tres sets por 6-7, 6-4 y 7-5, resultado que le permitió asegurar su lugar en la final.

Zverev, primer cabeza de serie y jugando en casa, buscaba extender el buen momento que atravesaba luego de su reciente triunfo en Roland Garros. Por su parte, Fritz llegaba tras caer en la final del Abierto de Stuttgart frente a su compatriota Ben Shelton, a quien previamente había eliminado en cuartos de final en este mismo torneo.

El alemán, número tres del mundo, fue el primero en tomar ventaja al romper el servicio de su rival y colocarse 3-1. Sin embargo, Fritz reaccionó y recuperó el quiebre para igualar el marcador 3-3.

A partir de ese momento, ambos jugadores se mostraron sólidos al saque, sin conceder nuevas oportunidades de rotura. La igualdad se mantuvo hasta el desempate, donde un error de Fritz cuando servía para el 4-4 permitió a Zverev cerrar el set en su primera oportunidad, imponiéndose 7-4 en el 'tie break'.

Fritz responde y fuerza el tercer set

La segunda manga siguió un patrón similar, con ambos tenistas dominando sus turnos de servicio. El momento clave llegó con el marcador 4-4, cuando Fritz dispuso de su primera opción de quiebre.

El estadounidense, que contaba con ventaja de 40-0, concretó el rompimiento en su primer intento para ponerse 4-5. Posteriormente, al servicio, selló el set con su primera bola de set, igualando el partido con un 6-4.

Definición cerrada en el set decisivo

En el tercer y definitivo parcial, la dinámica no cambió, con ambos jugadores manteniendo la solidez en sus servicios y sin conceder oportunidades de quiebre.

La diferencia llegó cuando Zverev sacaba con el marcador 5-5. Fritz logró colocarse 40-0 y, tras desaprovechar dos opciones, concretó el quiebre en la tercera para adelantarse 5-6.

En su turno de saque, el estadounidense no necesitó recurrir nuevamente al desempate y cerró el encuentro en su segunda oportunidad, asegurando su pase a la final.

En el partido por el título, Fritz se enfrentará al ganador de la segunda semifinal, en la que se medirán el alemán Daniel Altmaier, número 81 del ranking ATP y participante por invitación, y el estadounidense Frances Tiafoe, ubicado en el puesto 26 del mundo.