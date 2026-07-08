Taylor Swift obtiene nominación al Emmy por The Eras Tour

Taylor Swift recibe una nueva nominación al Emmy por “The Eras Tour: The Final Show” y revive momentos clave de su histórica gira

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La cantante y compositora Taylor Swift consiguió cinco nominaciones a los premios Emmy gracias a la película concierto The Eras Tour: The Final Show, que fue reconocida en la categoría de Mejor Programa Especial de Variedades.

La cantante fue nominada como productora e intérprete del proyecto que documenta la última etapa de su exitosa gira mundial, un espectáculo que rompió récords y que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Esta candidatura llega apenas unos días después de que Swift contrajera matrimonio con Travis Kelce, y representa su regreso a la competencia por un Emmy después de más de una década.

Además de Swift, la película concierto también le otorgó una nominación al director Glen Weiss en la categoría de Mejor Dirección de un Especial de Variedades.

En la categoría de Mejor Programa Especial de Variedades, The Eras Tour: The Final Show comparte nominación con producciones como Dave Chappelle: The Unstoppable..., The Muppet Show, Nikki Glaser: Good Girl y Wicked: One Wonderful Night.

El reconocimiento llega como una nueva victoria para Swift, quien ya cuenta con una trayectoria llena de premios y logros, entre ellos 14 premios Grammy.

El primer Emmy de Taylor Swift llegó en 2015

Esta no es la primera vez que Taylor Swift recibe una nominación al Emmy. En 2015 obtuvo su primer reconocimiento y ganó el galardón por AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience, una aplicación interactiva en 360 grados que permitió a sus seguidores explorar el detrás de cámaras del videoclip de Blank Space.

En aquel momento, la cantante celebró emocionada el premio durante su gira 1989 y compartió su sorpresa por recibir la estatuilla.

“CUANDO TE ENVÍAN UN EMMY POR CORREO EXPRÉS. NO SABÍA QUE ESTO EXISTIERA”, escribió entonces en una publicación que posteriormente eliminó de la red social X.

The Eras Tour, el mayor logro de su carrera

Más allá del resultado de esta nueva nominación, Taylor Swift ha descrito The Eras Tour como el proyecto más importante de su carrera hasta ahora.

La gira consiguió recaudar alrededor de 2 mil millones de dólares únicamente por venta de entradas y se convirtió en un fenómeno mundial.

En el documental End of an Era, la cantante reflexionó sobre el impacto de la gira y sobre la oportunidad de evolucionar como artista hasta llegar a una etapa de mayor conocimiento personal.

Swift explicó que crear un espectáculo por el que pudiera ser recordada fue una experiencia especial y señaló que existen momentos excepcionales en los que distintos factores culturales, personales y sociales se alinean para lograr un éxito inesperado.

El documental muestra los momentos más difíciles de la gira

Además de celebrar los logros de The Eras Tour, el documental muestra una faceta más personal de Taylor Swift y aborda algunos de los episodios más complicados que enfrentó durante el recorrido.

Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando habla por primera vez con mayor profundidad sobre el ataque ocurrido en Southport, Reino Unido, en julio de 2024, donde tres niñas fallecieron durante una clase de baile inspirada en su música.

Swift también recuerda la cancelación de sus conciertos en Viena, Austria, en agosto de 2024, después de que las autoridades detectaran un plan terrorista que amenazaba sus presentaciones.

La cantante explicó que ambos acontecimientos la afectaron profundamente y reconoció que llegó a sentirse desorientada después de enfrentar una serie de situaciones violentas y aterradoras durante la gira.

El documental muestra el encuentro privado que Swift tuvo con sobrevivientes y familiares de las víctimas de Southport durante sus conciertos en el estadio Wembley.

Las cámaras captaron a Taylor y a su madre, Andrea Swift, visiblemente emocionadas después de una de esas reuniones. Andrea le expresó a su hija que su presencia había ayudado a las familias, aunque en ese momento ella no pudiera percibirlo.

La presión antes de volver al escenario

Antes de presentarse nuevamente en Wembley después de esos acontecimientos, Taylor Swift compartió con Ed Sheeran la presión emocional que enfrentaba antes de subir al escenario.

La cantante aseguró que necesitaba concentrarse únicamente en ofrecer el concierto y recordar la alegría que representaba la gira para sus seguidores.

También reveló que planeaba tomarse un descanso después de finalizar sus presentaciones y expresó su deseo de alejarse temporalmente del foco público debido a la sensación de sentirse vigilada constantemente.

Los bonos millonarios para su equipo de trabajo

Otro de los aspectos destacados del documental es la relación de Taylor Swift con las personas que hicieron posible The Eras Tour.

La producción confirmó que la cantante entregó bonos especiales a bailarines, músicos, técnicos y miembros del equipo durante las distintas etapas de la gira.

Swift explicó que el llamado “Bonus Day” era una parte fundamental para ella, ya que quería reconocer el esfuerzo de quienes trabajaron durante meses para llevar adelante uno de los espectáculos más grandes de la historia.

La artista también escribió notas personales para cada integrante del equipo, un gesto que provocó reacciones emotivas entre sus colaboradores.

Travis Kelce aparece en el documental y muestra su apoyo

El documental también incluye momentos relacionados con Travis Kelce, quien aparece en conversaciones telefónicas con Swift durante la gira.

En una de las escenas, el jugador de la NFL le cuenta a Taylor que intentaría seguir detalles de sus conciertos por internet cuando no pudiera estar presente.

La producción muestra cómo la relación entre ambos se desarrolló durante la etapa final de The Eras Tour, así como el papel de Kelce como una fuente de apoyo para la cantante.

Taylor Swift reveló que recurrió a su amiga Emma Stone para recibir recomendaciones sobre la preparación coreográfica del espectáculo.

Stone le sugirió trabajar con Mandy Moore, coreógrafa reconocida por su trabajo en películas como La La Land, quien posteriormente colaboró en la construcción de algunos elementos del show.

Cómo Taylor Swift protegió los secretos de The Eras Tour

Uno de los mayores retos de la gira fue mantener en secreto las canciones sorpresa y las nuevas actuaciones que se incorporaban al espectáculo.

Para evitar filtraciones, Swift y su equipo redujeron el volumen del sistema de sonido durante los ensayos y realizaron prácticas silenciosas para impedir que los seguidores que esperaban fuera de los estadios pudieran escuchar adelantos.

La cantante reconoció que mantener esos detalles ocultos requirió un esfuerzo adicional, pero aseguró que valía la pena para conservar la emoción de cada presentación.

End of an Era también explora el origen de The Eras Tour, desde las consecuencias de la disputa por sus masters musicales hasta el impacto de la pandemia en su carrera.

Swift muestra los meses de preparación física, los intensos ensayos y la enorme logística necesaria para montar un espectáculo que evolucionó con el paso del tiempo, incluyendo la incorporación de canciones de The Tortured Poets Department en 2024.

Una mirada íntima a la vida detrás del escenario

La producción ofrece imágenes inéditas de la rutina de Taylor después de cada concierto, incluyendo momentos de agotamiento, sesiones para firmar miles de álbumes, descanso en la bañera y escenas cotidianas junto a sus gatos.

También presenta la manera en que Swift describía su papel dentro de la gira, comparándose con alguien que debía dirigir un avión durante turbulencias mientras mantenía el control del espectáculo.

Con esta nominación al Emmy por The Eras Tour: The Final Show, Taylor Swift suma otro reconocimiento a una carrera que continúa expandiéndose más allá de la música.

La artista se mantiene así como una de las figuras más influyentes del entretenimiento actual, con la posibilidad de seguir acercándose al exclusivo grupo de artistas que han conseguido un EGOT, reconocimiento que reúne un Emmy, Grammy, Oscar y Tony.