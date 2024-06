'Tengo energía para darle a la institución': Stefan Medina

Uno de los nombres que ha sonado fuerte para abandonar Rayados de Monterrey en este mercado de verano, es el del colombiano Stefan Medina, quien sin embargo, dijo aún tiene algo que aportar a la institución.

“Obviamente he crecido, aprendido y mejorado, todavía siento que tengo energía para darle a la institución, para seguir aportándole al equipo que es lo más importante y seguir en un club tan grande tantos años no es fácil, porque la competencia y exigencia de un club grande no es fácil de manejar. Afortunadamente, como equipo me han ayudado a que torneo tras torneo entregar lo mejor de mi, como bienestar del club y esperemos siga siendo así", señaló.

Stefan llegó a Monterrey en 2014 y sólo tuvo un breve paso por Pachuca cuando salió a préstamo en 2016, en el club regio aún le resta un año en su contrato y espera cumplirlo.

“Yo soy feliz y vivo el día a día, todavía me queda un año que es largo, entonces, a disfrutarlo al máximo esperando lo que el club quiera de mí, estoy acá dándolo todo, siempre ayudando al equipo desde donde me toque y contento y feliz de seguir aportándole a esta gran institución", aseguró al finalizar la segunda sesión del día en la Riviera Maya.

El defensor de 32 años es uno de los elementos más experimentados con los que cuenta Fernando Ortiz en el plantel y ha sido clave en la adaptación su compatriota y nuevo refuerzo Johan Rojas.

"Johan es un chico joven, genuino, una gran persona y lo que podemos hacer nosotros es ayudarlo a que se sienta cómodo, darle esa confianza para que en el terreno de juego pueda derrochar ese talento que tiene, sabemos de sus condiciones y lo que nos pueda aportar, independientemente que es joven, vamos a ayudarlo como equipo para que pueda fluir dentro del terreno de juego".

Monterrey regresará a la Sultana del Norte este miércoles por la tarde, luego de sostener un encuentro amistoso contra Cancún FC en el hotel de concentración.

