Termina el ‘ayuno’ futbolístico: vuelve la Liga MX

¡La Liga MX está de regreso! Luego de 26 días seguidos sin partidos oficiales de la Primera División del futbol mexicano, hoy viernes inicia la fase regular del Torneo Clausura 2025, en el que los clubes regios buscarán el título.

La Jornada 1 arranca esta noche con tres encuentros: Querétaro Vs. América, Mazatlán Vs. Juárez y Xolos Vs. Toluca.

Tigres debuta el sábado al visitar al Atlético de San Luis a las 17:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastra; los potosinos eliminaron a los de la UANL en Cuartos de Final, con marcador global de 3-0, en la Liguilla del pasado Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Rayados se presenta el domingo a las 19:00 horas para recibir al Puebla en el ‘Gigante de acero’, escenario en el que el Monterrey perdió la Gran Final de la Fiesta Grande del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX al caer 3-2 en el acumulado ante las Águilas Tricampeonas.

Torneo Clausura 2025 - Jornada 1

Viernes: 19:00… Querétaro Vs. América, Estadio Corregidora, por Caliente.mx

Viernes: 21:00… Mazatlán Vs. Juárez, Estadio El Encanto, por Azteca 7

Viernes: 21:05… Xolos Vs. Toluca, Estadio Caliente, por Caliente.mx

Sábado: 17:00… San Luis Vs. Tigres, Estadio Alfonso Lastras, por ESPN

Sábado: 19:05… Chivas Vs. Santos, Estadio Akron, por Amazon Prime

Sábado: 21:05… Cruz Azul Vs. Atlas, Estadio Olímpico Universitario, por Televisa, TUDN y VIX

Domingo: 12:00… Pumas Vs. Necaxa, Estadio Olímpico Universitario, por Televisa, TUDN y VIX

Domingo: 19:00… Rayados Vs. Puebla, ‘Gigante de acero’, por Televisa, TUDN y VIX

El partido Pachuca Vs. León, también correspondiente a la primera fecha, se jugará hasta el miércoles 5 de febrero a las 20:00 horas, en el Estadio Hidalgo.

