¡Tigre Albiceleste! Ángel Correa entra en prelista de Argentina

La Selección de Argentina ya aseguró su pase al Mundial 2026, pero quiere cerrar con fuerza sus últimos partidos de eliminatoria en septiembre.

Para ello, el técnico, Lionel Scaloni, dio a conocer una lista preliminar de 31 jugadores, en la que resalta un nombre con sello de la Liga MX: Ángel Correa.

El atacante de Tigres, campeón en Qatar 2022, fue incluido en la preconvocatoria a pesar de las dudas que surgieron tras dejar el Atlético de Madrid y dar el salto al futbol mexicano.

Su arribo a Monterrey no ha pasado desapercibido y sus actuaciones le han valido mantener la confianza de la Albiceleste.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

Números que hablan en Tigres

Desde su llegada, Correa ha sido determinante para los felinos. Suma 7 partidos disputados entre Liga MX y Leagues Cup, con 5 goles marcados, la mayoría frente a rivales de la MLS. Su aporte ofensivo ha sido clave para consolidarse rápidamente como referente del ataque regiomontano.

La inclusión de Correa en la lista preliminar refleja que, aun fuera de Europa, el delantero mantiene el nivel competitivo suficiente para seguir en la órbita de su selección.

En septiembre buscará ganarse un lugar definitivo en los últimos duelos eliminatorios antes de la justa mundialista.

