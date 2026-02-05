Podcast
Deportes

Papá de Lamine Yamal se viste de Tigre; ¿su hijo para cuándo?

Mounir Nasraoui apareció con ropa de Tigres y desató bromas sobre su posible fichaje; el jugador ha reiterado que planea seguir toda su carrera en el Barcelona

  • 05
  • Febrero
    2026

¿Lamine Yamal a Tigres? La sola pregunta ya suena a ilusión colectiva en la Sultana del Norte, pero por ahora pertenece más al terreno de los sueños que al de las transferencias reales.

Sin embargo, lo que sí puede presumir el club regiomontano es que Mounir Nasraoui, padre del joven crack del FC Barcelona, resultó más tigre que Carlos Miloc.

Este jueves comenzaron a circular imágenes del padre de Yamal luciendo un conjunto de Tigres, las mismas que fueron publicadas por él mismo en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, las fotografías no tardaron en viralizarse entre los aficionados felinos.

A partir de ahí, la imaginación colectiva hizo lo suyo y las bromas sobre una eventual llegada del atacante a San Nicolás de los Garza en la recta final de su carrera no se hicieron esperar. 

Pues en redes sociales, usuarios comenzaron a fantasear con un “Yamal en el Volcán” como si se tratara de una profecía futbolera.

La realidad, sin embargo, es mucho menos novelesca. Por su edad y por sus propias declaraciones, el futbolista ha dejado claro que su intención es desarrollar toda su carrera en el FC Barcelona, por lo que pensar en un futuro con la camiseta auriazul es, por ahora, una quimera.

Pero, como suele decirse en el fútbol, soñar no cuesta nada… y más si el papá ya se ve cómodo con los colores de Tigres.


