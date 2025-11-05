Tigres: están en Liguilla y le darán un ‘zarpazo’ a la historia

Tigres ‘ruge’ fuerte en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX: ya tiene su boleto para ir directo a Liguilla… y está a 90 minutos de registrar su primer torneo corto de la Liga MX con solamente una derrota en la fase regular.

Tras 16 jornadas, el equipo que dirige el timonel argentino, Guido Pizarro, es cuarto lugar de la Tabla General con 33 puntos, gracias a nueve victorias, seis empates y una derrota, con 32 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de goles positiva de +17.

El único tropiezo de los auriazules fue en la Fecha 5, el pasado sábado 16 de agosto de este año, al caer 3-1 ante América en el Estadio Universitario.

A los de la UANL les resta un encuentro de primera ronda en este certamen del campeonato mexicano de la Primera División del futbol mexicano: el sábado recibe a Atlético de San Luis a las 17:00 horas, en ‘El Volcán’.

‘La U’ y Cruz Azul son los únicos clubes con solo una derrota en este certamen.

Entérate

Estos son los torneos cortos de Tigres en Liga MX, con menos derrotas en fase regular:

Torneo Apertura 2025*: 1 derrota

Torneo Apertura 2019: 2 derrotas

Torneo Clausura 2019: 2 derrotas

Torneo Apertura 2014: 2 derrotas

Torneo Clausura 2013: 2 derrotas

Torneo Clausura 2011: 2 derrotas

*Falta una jornada por celebrarse.

