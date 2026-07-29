Ya parale, Tigres: registra siete técnicos en cinco años

Con la salida de Guido Pizarro y la llegada de Hernán Elizondo como interino, los felinos registran siete entrenadores en el banquillo de 2021 a la fecha

De forma sorpresiva e inesperada, Guido Pizarro, entrenador argentino, renunció ayer martes a la dirección técnica de Tigres, puesto en el que estuvo un año y cuatro meses, en los cuales disputó un par de finales: en Liga MX y Concachampions… mismas que no ganó.

El club auriazul informó que la decisión de “El Conde”, de salir de la institución felina, es por motivos personales.

Pizarro dirigió en 74 duelos oficiales a los felinos, al considerar todo tipo de competencia nacional e internacional, con saldo de 33 victorias, 23 empates y 18 derrotas, con 122 puntos y 54.95 por ciento de efectividad, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.

Tras su salida, Hernán Elizondo, timonel de la filial Tigres Sub-21, se queda de forma interina como estratega, acompañado de Carlos Turrubiates como auxiliar técnico.

Con estos movimientos, el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ya registra siete estrategas en los últimos cinco años: de 2021 a la fecha. Miguel Herrera (de 2021 a 2022), Diego Cocca (en 2023), Marco Antonio “Chima” Ruiz (en 2023), Robert Dante Siboldi (de 2023 a 2024), Veljko Paunovic (de 2024 a 2025), Guido Pizarro (de 2025 a 2026) y Hernán Elizondo (de 2026 en adelante).

El más reciente entrenador que tuvo continuidad en el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, que duró 11 años en el puesto, de 2010 a 2021, en lo que fue su tercera etapa con Tigres, ya que anteriormente los dirigió del 2000 al 2003 (primera etapa) y en 2006 (segunda etapa).

Números de Guido Pizarro como director técnico de Tigres

Concepto Cantidad Partidos 74 Triunfos 33 Empates 23 Derrotas 18

Compilación: @golesycifrasmx en la red social X.

Entrenadores de Tigres entre 2021 y 2026.