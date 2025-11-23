Tigres Femenil se corona campeón de la Liga MX Femenil

Esta tarde el Estadio Universitario fue el escenario en donde las ‘Amazonas’ se proclamaron campeonas por séptima ocasión en la Liga BBVA MX Femenil, al derrotar 1-0 (4-3 en el marcador global) a las ‘Águilas del América. La solitaria anotación fue obra de Diana Ordóñez.

Y en la tribuna de Sol General se encontraban Eva y su hijo Gael, que gozaron de principio a fin de este encuentro y festejaron con todo al escuchar el silbatazo final de Francia González el campeonato de sus ‘Amazonas’.

Las 'Amazonas', la que tuvieron, la metieron

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX Femenil y de entonar el Himno Nacional, la juez central guanajuatense Francia María González Martínez hizo sonar su ocarina; posterior a esto se dieron por iniciadas las acciones del partido de vuelta de la Gran Final que se disputa entre las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa y las pupilas de Ángel Villacampa Carrasco.

Y fue el América quien hizo rodar el balón, en una batalla en la que ambas instituciones pretendían proclamarse monarcas del Apertura 2025. En un disputado inicio de ‘toma y daca’ donde las 22 féminas buscaban la fórmula para hacerse daño, en donde pudimos presenciar también el cómo tanto las de la ‘U’ como las de Coapa se presentaron con una formación netamente ofensiva en el rectángulo verde del recinto conocido como el ‘Volcán’, peleando el esférico que les permitiera imponer condiciones en el terreno de juego.

Fue al minuto 19', cuando la mediocampista Annie Karich se equivoca en apoyarse hacia atrás; el balón le queda a la delantera Diana Ordoñez, que conduce con inteligencia y, sobre la salida de la cancerbera española Sandra Paños, concreta de pierna izquierda para abrir el marcador de 1-0 en favor de la localía.

Posterior a esto, vino un duelo de alternativas entre las chicas de amarillo total y las azul marino, quienes, por espacios de tiempo, tomaron la batuta de las acciones. Con llegadas por los costados a gran velocidad, disparos desde linderos del área, acompañamiento y eslabonamiento de jugadas a través de pases de primera intención, fue la forma en que se intentó perforar el marco rival.

Fue así como los minutos se fueron consumiendo poco a poco y las emociones en la tribuna no cesaron en ningún momento. Las capitalinas vieron en la falta la manera justa de frenar el vendaval amarillo que acosaba el marco encomendado a la española Paños, quien vistió elegantemente para esta batalla en color verde.

Pero las ‘Águilas’ no se quedaron con los brazos cruzados y en reiteradas ocasiones se lanzaron con todo su arsenal sobre la cabaña defendida por Cecilia Santiago, quien tuvo que emplearse a fondo para anular los embates que ejercían sus rivales deportivas.

La pantalla del Estadio Universitario indicaba los 45’ de acción y la silbante Francia González indicó añadir dos minutos más de reposición, los cuales, al consumirse, daban fin a la primera mitad del cotejo, con un Tigres Femenil que se llevaba parcialmente la victoria de 1-0 y 4-3 en el global.

Supieron conservar la ventaja

Para la parte complementaria, tanto las dirigidas por Pedro Martínez Losa como las comandadas por Ángel Villacampa mandaron su oncena inicial al terreno de juego, además de emplear un planteamiento muy similar al presentado en la batalla deportiva, con un duelo de alternativas en donde nadie cedía ni un ápice del terreno de juego.

Las azulcremas se fueron con todo al frente ante la complacencia de las felinas y, cuando el cronómetro indicaba los 55 minutos de tiempo corrido, vino un disparo de Nancy Antonio que hizo cimbrar el travesaño del marco defendido por Cecilia Santiago y que impidió el empate americanista.

La desgracia vino para las de Villacampa cuando, a los 57 minutos, la mediocampista Nancy Antonio lanza una patada sobre Jennifer Hermoso y la silbante Francia González consulta en el VAR (del inglés video assistant referee) y determina la expulsión de la futbolista de Coapa.

A los 74’ de tiempo corrido vino una jugada de Diana Ordoñez que, a pase de la brasileña Jheniffer Da Silva Cordinali, se enfrenta a la cancerbera Sandra Paños y su disparo a la portería pasa zumbando el poste derecho de la portería de las capitalinas. Pero la puerta se siguió tocando con el correr del tiempo, siendo Ordóñez el artífice del peligro de las universitarias y los embates por los costados de María Sánchez.

La algarabía en la tribuna se hizo presente a los 81 minutos, con el ingreso de la sudafricana Thembi Kgatlana por la ‘Bombi’ Sánchez, quien, con sus llegadas a gran velocidad, ponía en serios predicamentos a la zaga americanista. A los 86’ de acción, Thembi recupera el balón y se interna por el costado derecho de su ataque, dispara a puerta, pero es rechazado por la ibérica Paños.

Con más fuerza que con idea, las de Villacampa se fueron con todo al ataque; mientras que las de Martínez Losa se agazaparon en su zona defensiva como si fuera una muralla que no permitía pasar ni el aire.

La nazarena Francia María González Martínez consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro, que tras consumirse se escuchó el silbatazo final por parte del juez central y donde Tigres Femenil se coronaba por séptima vez como monarcas de la Liga MX Femenil.

Comentarios