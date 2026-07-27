Se escapa título de Campeón de Campeonas a Tigres Femenil

Empata 1-1 con America en tiempo reglamentario, pero pierde 4-3 en serie de penaltis, en la cancha del Toyota Stadium de San Antonio, Texas

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América Femenil conquista el Campeón de Campeonas y firma un triplete histórico

Las Águilas confirmaron su dominio en el futbol mexicano al vencer a Tigres y conquistar, por primera vez, el título de Campeón de Campeonas.

América Femenil cerró un año de ensueño al conquistar el Campeón de Campeonas 2026, tras imponerse a Tigres en una dramática definición por penales. Con este triunfo, el conjunto azulcrema completa un triplete histórico, luego de haber levantado también el Clausura 2026 y la W Concacaf Champions Cup, consolidándose como el equipo más dominante de la temporada.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa afrontará ahora una nueva campaña con el objetivo de defender el título de la Liga MX Femenil y mantener el protagonismo que ha construido en los últimos torneos.

América tomó la ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Irene Guerrero y parecía encaminarse al título en el tiempo reglamentario. Sin embargo, Diana Ordóñez igualó el marcador en los minutos finales y obligó a definir al campeón desde los once pasos.

En la tanda de penales, la guardameta Itzel Velasco se convirtió en la figura del encuentro al detener los disparos de Diana Ordóñez y Stephany Mayor. Las Águilas fueron perfectas desde el manchón penal y se impusieron 4-3 para quedarse con el trofeo.

Con esta victoria, América obtuvo por primera vez el título de Campeón de Campeonas. La única ocasión anterior en la que había disputado esta final fue en la temporada 2022-2023, cuando cayó ante Tigres por marcador global de 3-0, en el formato de ida y vuelta que se utilizaba en ese momento.

Pese a la derrota, Tigres continúa como el club más ganador de este certamen con tres títulos, conseguidos en las temporadas 2020-2021, 2022-2023 y 2023-2024. El primero lo obtuvo de manera automática tras proclamarse bicampeón de la Liga MX Femenil; el segundo lo ganó frente al América y el tercero ante Monterrey.

Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil