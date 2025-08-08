Tigres golea 7-0 al Puebla... ¡y es superlíder!

Esta noche una gran fiesta se vivió en el Estadio Universitario, los Tigres de la UANL venció 7-0 a los ‘Camoteros’ del Puebla, para así conservar el invicto como local en la era del 'Conde' Pizarro. Las anotaciones corrieron a cargo de Ozziel Herrera, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa, autogol de Nicolás Diaz, Diego Sánchez y André-Pierre Gignac.

En este encuentro, a los del 'Conde' Pizarro todo les salió y sus aficionados salieron felices porque el equipo de sus amores ganó, goleó y gustó.

UN TIGRES JUGANDO A NOTA

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de hacer sonar su silbato, el Juez Central chihuahuense Yonatan Peinado Aguirre inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos del argentino Pablo Guede, fueron los de la 'U' quienes salieron como un peligroso vendaval con la intención de causarle daño a la meta defendida por Jesús Iván Rodríguez.

Corría el minuto 6' cuando el dorsal 77 Ozziel Herrera, tras recibir un pase de Bernardo Parra, disparó de pierna derecha desde linderos del área y el balón se incrustó en la parte inferior derecha del cancerbero del equipo de la Angelópolis no pudo atajar el disparo, para el 1-0 a favor de los de la UANL.

Luego de recibir el gol en contra, la escuadra de 'la franja' adelantó sus líneas, enviando su arsenal en la búsqueda del tanto de la igualada. Pero los de amarillo total aprovecharon los espacios dejados en la parte baja y seguir causando estragos en la meta contraria.

Con el correr de los minutos, las acciones se nivelaron en cuanto a la posesión del esférico, con salidas por las bandas a velocidad, trenzando jugadas con el fin de maquinar peligro del lado de su rival y disparos desde fuera del área; era la constante en la batalla entre los de amarillo y los que salieron de negro.

La pantalla del 'Volcán' marcaba los 35' de tiempo corrido cuando Ángel Correa cede el balón a Juan Francisco Brunetta, mismo que envía su centro y Diego Lainez de testa en el área chica manda el esférico al fondo de las redes para el 2-0 en favor de los felinos.

La película de este duelo seguía en exhibición y con el correr de los minutos, se percibía un equipo de Tigres que exhibiendo un futbol que hacía que la tribuna se levantara de emoción por lo que se presenciaba, pero, el grito de gol se ahogaba en la garganta del respetable.

El nazareno Peinado Aguirre decretó tres minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera mitad y en la pantalla del 'Volcán' se podía leer el triunfo parcial de los de la 'U' por 2-0.

UNOS TIGRES CONTUNDENTES

Para la segunda mitad de la justa futbolera, los de 'La Franja' efectuaron tres modificación en el campo, al mandar al terreno de juego a Efraín Orona, Raúl Castillo y Emiliano Gómez. Por parte de la escuadra felina salieron con su misma oncena inicial.

Los del 'Conde' salieron con la determinación de volcarse al ataque, generando peligro en cada jugada en contra de los poblanos.

El festín de los del 'Conde' comenzó a los 50' de acción; el mediocampista Juan Brunetta disparó desde fuera del área de forma cruzada y venció al cancerbero Jesús 'La Araña' Rodríguez para el 3-0 a favor de la localía.

El 4-0 vino a los 54' minutos, cuando Ángel Correa mandó un riflazo desde tres cuartos de cancha, para dejar sin oportunidad al portero Rodríguez, que nada pudo hacer para detenerlo.

Los de 'La Franja' 'no veían lo duro si no lo tupido' y tres minutos después cayó el 5-0 en favor de los de la UANL, siendo el siete de los de amarillo total Ángel Correa, quien en el área enemiga bombeó el balón y que iba dirigido a la meta visitante, fue entonces que el zaguero Nicolás Díaz marcó en propia puerta.

En el terreno de juego del 'Volcán' se vivía una locura; todo lo que intentaban los del 'Conde' les salía. Y a los 71' de tiempo corrido vino el 6-0; el autor de este tanto fue Diego Alexander Sánchez, a quien apodan 'El Chicha'; quien con un toque fino bombeó el esférico en el ángulo superior del marco encomendado a 'La Araña' Rodríguez.

La Luna Llena engalanaba el Estadio Universitario, en donde todo era alegría y los aficionados le festejaban a sus Tigres cada jugada que eslabonaban; caso contrario, el equipo del Puebla se replegaba "a piedra y lodo" en su área.

El reloj marcaba los 90' minutos y una mano en el área indicaba un penalti a favor de los de la 'U', y André-Pierre Gignac lo cobró magistralmente para un lapidario 7-0.

El nazareno Yonatan Peinado Aguirre consideró añadir tres minutos de reposición en el encuentro. Ya terminado el tiempo añadido, se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo sábado 16 de agosto, en partido correspondiente a la jornada 5 el cuadro felino se enfrentará a 'Las Águilas' del América en el Estadio Universitario; el duelo está programado para las 19:00 horas.

Comentarios