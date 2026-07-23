Los felinos arrancaron el Apertura 2026 con tropiezo, mismo escenario que vivieron en tres de las ocho campañas en las cuales se coronaron en la Liga MX

Inicio / Deportes / Si Tigres inicia un torneo con derrota… ¡Es sinónimo de título!

Bien dicen que no hay que ponerle atención a un arranque de torneo… más bien, hay que observar cómo termina.

Esto queda ad hoc para Tigres, que inició la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una derrota de 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana, en la Jornada 1.

Esto no debe ser señal de alarma en los aficionados, porque este escenario ya lo vivió el conjunto felino en tres de los ocho torneos en los que conquistó títulos ligueros: perdieron su primer partido del certamen... pero al final se ciñeron la corona de campeón.

En la temporada 1977-1978, los de la UANL tropezaron 1-0 ante UAG en la Fecha 1… y al final ganaron primer cetro de Liga.

En la temporada 1981-1982, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cayeron 2-1 ante Chivas en la Fecha 2 (porque se pospuso el duelo de la Jornada 1)… y al final alzaron su segundo galardón liguero.

En el Torneo Apertura 2015 sucumbieron en la primera fecha ante Toluca por 1-0… pero al final llevaron a la vitrina su cuarto gallardete de Liga.

En las otras cinco campañas en las que se coronaron los universitarios, en tres empataron en la Fecha 1 y en dos ganaron en la primera jornada.

De esta forma, el arranque de Tigres en el actual certamen de la Primera División del futbol mexicano… ¡Es un buen augurio!

Primer partido de Tigres en cada torneo que posteriormente conquistó

Temporada / Torneo Jornada Resultado 1977-1978 1 Tigres 0-1 UAG 1981-1982 2* Chivas 2-1 Tigres Apertura 2011 1 Tigres 1-1 Cruz Azul Apertura 2015 1 Tigres 0-1 Toluca Apertura 2016 1 Santos 0-0 Tigres Apertura 2017 1 Tigres 5-0 Puebla Clausura 2019 1 León 2-2 Tigres Clausura 2023 1 Santos 0-3 Tigres

*El partido de la Jornada 1 ante Leones Negros de la UdeG fue pospuesto.