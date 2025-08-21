Cerrar X
Deportes

Tigres ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos

Es la primera ocasión, en la era Guido Pizarro, que los de la UANL ligan dos derrotas en partidos oficiales, al considerar Liga MX y de la Leagues Cup

  • 21
  • Agosto
    2025

Tal parece que Tigres ha entrado en una mala racha en este año futbolístico 2025-2026.

Para empezar, el cuadro de la UANL quedó fuera de combate en la Leagues Cup 2025 al perder anoche por 2-1 ante Inter Miami CF en Cuartos de Final, en Chase Stadium.

No conforme con ello, es la primera ocasión que el conjunto felino liga dos derrotas en la era del técnico Guido Pizarro.

Además, ‘La U’ ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros oficiales que ha disputado.

En cuanto al juego de ayer miércoles, la oncena de Florida se puso adelante 1-0 en el marcador con gol de penalti del uruguayo Luis Suárez al minuto 23.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, emparejaron los cartones 1-1 al minuto 67 con diana de Ángel Correa.

Pero los estadounidenses se llevaron la victoria gracias a otro tanto de penalti de Suárez en el minuto 89.

Los auriazules han recibido cinco goles en los últimos dos partidos oficiales.

Ficha

Fútbol
Leagues Cup 2025
Fase final
Cuartos de final
Juego único
Inter Miami 2-1 Tigres
Chase Stadium
En Fort Lauderdale,
Florida, Estados Unidos

Entérate

Estos son los recientes cuatro partidos oficiales de Tigres:

Leagues Cup, Jornada 3: Tigres 1-2 LAFC, en Bank of California Stadium, el pasado martes 5 de este mes de agosto.
Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla, en el Estadio Universitario, el pasado viernes 8 de este mes de agosto.
Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Jornada 5: Tigres 1-3 América en el Estadio Universitario, el pasado sábado 16 de este mes de agosto.
Leagues Cup, Cuartos de Final: Inter Miami 2-1 Tigres, en Chase Stadium, ayer miércoles 20 de este mes de agosto.

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los recientes cuatro partidos oficiales de Tigres:

Juegos disputados: 4
Triunfos: 1
Empates: 0
Derrotas: 3
Goles a favor: 10
Goles en contra: 7
Diferencia de goles: +3


Comentarios

