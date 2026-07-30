Hernán Elizondo, técnico de Tigres, tiene… ¡Mucha chamba!

Toma al equipo con cuatro juegos oficiales seguidos sin ganar, con el peor arranque a la defensiva en los últimos 17 años y con agenda llena en el mes de agosto

Vaya “bienvenida” que le dieron este martes por la mañana al nuevo técnico de Tigres, Hernán Elizondo, en la práctica matutina de los felinos en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET).

Y es que el nuevo estratega toma a los auriazules con una racha de cuatro juegos oficiales sin ganar y con el peor arranque a la defensiva en un torneo en los últimos 17 años, al aceptar cinco goles en las primeras dos fechas de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Lo más grave es que, a lo largo de la historia en su paso por la Primera División del futbol mexicano, solamente en ocho temporadas los auriazules han aceptado cinco o más tantos en las primeras dos fechas.

Esto, luego de 82 torneos disputados de manera interrumpida en el máximo circuito, de 1974 a la fecha.

Gerardo Torrado, directivo de “La U”, le presentó al plantel al nuevo cuerpo técnico encabezado por el director técnico Hernán Elizondo y a los auxiliares técnicos Carlos Turrubiates y Juan Montano.

Ellos debutan este sábado cuando los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, visiten a Gallos Blancos de Querétaro a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora, en la Jornada 3 del campeonato mexicano, certamen en el que el cuadro nicolaíta está ubicado en el sitio 15 de la Tabla General con apenas un punto de seis disputados.

Agenda llena

El mes de julio está por terminar; el séptimo mes del año llega a su fin este viernes… y el sábado arranca el octavo mes del año, agosto, en el que los clubes regios de Rayados y Tigres tendrán “agenda llena”, ya que disputarán siete juegos cada uno en un lapso de 30 días, con lo que promedian un duelo cada cuatro días.

De estos siete cotejos, cuatro son de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y tres más de la ronda de grupos de la Leagues Cup 2026.

El primer duelo de ambos conjuntos, en agosto, será este sábado 1 de agosto, y el último será el sábado 29 de agosto para los felinos y el domingo 30 de agosto para el Monterrey.

Tigres acumula cuatro partidos oficiales sin conocer la victoria en este 2026

Torneo Jornada / Fase Resultado Estadio Fecha Clausura 2026 Cuartos de Final (Vuelta) Chivas 2-0 Tigres Akron Sábado 9 de mayo Concachampions 2026 Final Toluca 1-1 Tigres* Nemesio Díez Sábado 30 de mayo Apertura 2026 Jornada 1 Xolos 3-1 Tigres Caliente Jueves 16 de julio Apertura 2026 Jornada 2 Tigres 2-2 San Luis Universitario Sábado 25 de julio

*Tigres perdió 6-5 en la serie de penaltis.

Torneos en los que Tigres recibió cinco o más goles durante las primeras dos jornadas de Liga MX

Torneo Goles en contra 1974-1975 5 1976-1977 5 Verano 1998 6 Invierno 1998 5 Verano 1999 6 Clausura 2004 7 Clausura 2009 7 Apertura 2026 5

Juegos de Tigres y Rayados durante agosto de 2026

Tigres

Torneo Jornada Partido Estadio Fecha Apertura 2026 Liga MX 3 Querétaro vs Tigres La Corregidora Sábado 1 Leagues Cup 2026 1 Tigres vs Real Salt Lake America First Field Martes 4 Leagues Cup 2026 2 Tigres vs Minnesota Allianz Field Viernes 7 Leagues Cup 2026 3 Tigres vs Whitecaps Universitario Martes 11 Apertura 2026 Liga MX 4 Atlas vs Tigres Jalisco Sábado 15 Apertura 2026 Liga MX 5 Tigres vs Atlante Universitario Viernes 21 Apertura 2026 Liga MX 6 Santos vs Tigres TSM Corona Sábado 29

Rayados