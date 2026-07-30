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Hernán Elizondo, técnico de Tigres, tiene… ¡Mucha chamba!

Toma al equipo con cuatro juegos oficiales seguidos sin ganar, con el peor arranque a la defensiva en los últimos 17 años y con agenda llena en el mes de agosto

Por Gerardo Vázquez | 30 Julio 2026

Vaya “bienvenida” que le dieron este martes por la mañana al nuevo técnico de Tigres, Hernán Elizondo, en la práctica matutina de los felinos en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET).

Y es que el nuevo estratega toma a los auriazules con una racha de cuatro juegos oficiales sin ganar y con el peor arranque a la defensiva en un torneo en los últimos 17 años, al aceptar cinco goles en las primeras dos fechas de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Lo más grave es que, a lo largo de la historia en su paso por la Primera División del futbol mexicano, solamente en ocho temporadas los auriazules han aceptado cinco o más tantos en las primeras dos fechas.

Esto, luego de 82 torneos disputados de manera interrumpida en el máximo circuito, de 1974 a la fecha.

Gerardo Torrado, directivo de “La U”, le presentó al plantel al nuevo cuerpo técnico encabezado por el director técnico Hernán Elizondo y a los auxiliares técnicos Carlos Turrubiates y Juan Montano.

Ellos debutan este sábado cuando los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, visiten a Gallos Blancos de Querétaro a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora, en la Jornada 3 del campeonato mexicano, certamen en el que el cuadro nicolaíta está ubicado en el sitio 15 de la Tabla General con apenas un punto de seis disputados.

Agenda llena

El mes de julio está por terminar; el séptimo mes del año llega a su fin este viernes… y el sábado arranca el octavo mes del año, agosto, en el que los clubes regios de Rayados y Tigres tendrán “agenda llena”, ya que disputarán siete juegos cada uno en un lapso de 30 días, con lo que promedian un duelo cada cuatro días.

De estos siete cotejos, cuatro son de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y tres más de la ronda de grupos de la Leagues Cup 2026.

El primer duelo de ambos conjuntos, en agosto, será este sábado 1 de agosto, y el último será el sábado 29 de agosto para los felinos y el domingo 30 de agosto para el Monterrey.

Tigres acumula cuatro partidos oficiales sin conocer la victoria en este 2026

TorneoJornada / FaseResultadoEstadioFecha
Clausura 2026Cuartos de Final (Vuelta)Chivas 2-0 TigresAkronSábado 9 de mayo
Concachampions 2026FinalToluca 1-1 Tigres*Nemesio DíezSábado 30 de mayo
Apertura 2026Jornada 1Xolos 3-1 TigresCalienteJueves 16 de julio
Apertura 2026Jornada 2Tigres 2-2 San LuisUniversitarioSábado 25 de julio

*Tigres perdió 6-5 en la serie de penaltis.

Torneos en los que Tigres recibió cinco o más goles durante las primeras dos jornadas de Liga MX

TorneoGoles en contra
1974-19755
1976-19775
Verano 19986
Invierno 19985
Verano 19996
Clausura 20047
Clausura 20097
Apertura 20265

 

Juegos de Tigres y Rayados durante agosto de 2026

Tigres

TorneoJornadaPartidoEstadioFecha
Apertura 2026 Liga MX3Querétaro vs TigresLa CorregidoraSábado 1
Leagues Cup 20261Tigres vs Real Salt LakeAmerica First FieldMartes 4
Leagues Cup 20262Tigres vs MinnesotaAllianz FieldViernes 7
Leagues Cup 20263Tigres vs WhitecapsUniversitarioMartes 11
Apertura 2026 Liga MX4Atlas vs TigresJaliscoSábado 15
Apertura 2026 Liga MX5Tigres vs AtlanteUniversitarioViernes 21
Apertura 2026 Liga MX6Santos vs TigresTSM CoronaSábado 29

Rayados

TorneoJornadaPartidoEstadioFecha
Apertura 2026 Liga MX3Atlas vs RayadosJaliscoSábado 1
Leagues Cup 20261Rayados vs OrlandoInter&Co StadiumMiércoles 5
Leagues Cup 20262Miami vs RayadosChase StadiumSábado 8
Leagues Cup 20263Rayados vs NashvilleGEODIS ParkMiércoles 12
Apertura 2026 Liga MX4Rayados vs JuárezGigante de AceroSábado 15
Apertura 2026 Liga MX5León vs RayadosNou CampSábado 22
Apertura 2026 Liga MX6Rayados vs San LuisGigante de AceroDomingo 30

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