Tigres tiende a no perder cuando Gignac inicia en la banca

Previo a la noche de brujas, en el día de Halloween, le pedimos a los aficionados de Tigres que… ¡no se asusten!

Y es que trascendió que el delantero francés de los felinos, André-Pierre Gignac, iría a la banca en el duelo de mañana ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana, que iniciará a las 21:05 horas -tiempo de Monterrey- y que forma parte de la Fecha 15 de la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El hecho de que el playera ‘10’ auriazul no juegue como titular no debe inquietar a los incomparables, ya que los de la UANL tienden a no perder cada vez que el goleador europeo es programado para jugar como relevo en cotejos de fase regular de la Primera División del futbol mexicano.

Del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX a la fecha, tiempo en el que ha defendido la playera del cuadro nicolaíta, ‘Dédé’ ha arrancado 10 juegos de fase regular en la banca… y en ocho de ellos, ‘La U’ no ha perdido, al registrar cuatro victorias y cuatro empates, por tan solo dos derrotas.

Entérate

Estos son los duelos de fase regular en los que André-Pierre Gignac comenzó en la banca y entró de relevo en la Liga MX, en su paso por Tigres:

Torneo Apertura 2017, Jornada 6: América 2-2 Tigres, Estadio Azteca

Torneo Clausura 2018, Jornada 3: Querétaro 0-0 Tigres, Estadio La Corregidora

Torneo Clausura 2023, Jornada 16: Tigres 1-0 Puebla, Estadio Universitario

Torneo Apertura 2023, Jornada 10: Mazatlán 2-3 Tigres, Estadio El Encanto

Torneo Clausura 2024, Jornada 5: Tigres 2-2 Pumas, Estadio Universitario

Torneo Clausura 2024, Jornada 9: Tigres 1-0 Juárez, Estadio Universitario

Torneo Clausura 2024, Jornada 11: América 2-0 Tigres, Estadio Azteca

Torneo Apertura 2024, Jornada 2: Atlas 1-1 Tigres, Estadio Jalisco

Torneo Apertura 2024, Jornada 9: Juárez 0-1 Tigres, Estadio Olímpico Benito Juárez

Torneo Apertura 2024, Jornada 13: Mazatlán 2-0 Tigres, Estadio El Encanto

En números

Estas son las estadísticas que arrojan los duelos de fase regular en los que André-Pierre Gignac comenzó en la banca y entró de relevo en la Liga MX, en su paso por Tigres:

Partidos: 10

Triunfos: 4

Empates: 4

Perdidos: 2

