Tim Payne debuta con gol en goleada del Olimpia paraguayo

El debut de Payne generaba expectativa no solamente por su trayectoria deportiva, sino también por la notoriedad que alcanzó durante el Mundial 2026

Tim Payne tuvo un estreno soñado con el Olimpia de Paraguay, al marcar apenas unos minutos después de ingresar como suplente en la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2026.

El defensor neozelandés entró al terreno de juego alrededor del minuto 69 y necesitó cerca de 12 minutos para presentarse ante la afición franjeada con un gol. Su anotación cerró una noche redonda para el vigente campeón paraguayo, que consiguió su primera victoria del campeonato después de un complicado inicio.

Payne comenzó la jugada desde su propio campo, acompañó el avance por el sector derecho y recibió nuevamente el balón cerca del área. Desde esa zona conectó un potente disparo con la pierna derecha que superó al guardameta Carlos Servín y colocó el 5-0 definitivo al minuto 81.

Braian Romero, Eduardo Delmás, Romeo Benítez y Fernando Cardozo completaron la goleada de Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, donde el equipo mostró una reacción contundente tras no conseguir el triunfo en sus dos primeras presentaciones del Clausura.

Del fenómeno viral a responder dentro de la cancha

El debut de Payne generaba expectativa no solamente por su trayectoria deportiva, sino también por la notoriedad internacional que alcanzó durante el Mundial de 2026. El futbolista pasó de tener alrededor de 4 mil 700 seguidores en Instagram a reunir una comunidad de varios millones de personas después de ser señalado como uno de los jugadores menos conocidos de la competencia.

La campaña digital, impulsada bajo el lema “No Payne, no gain”, convirtió al seleccionado neozelandés en una de las figuras virales del torneo y llevó su nombre a públicos que desconocían su extensa carrera profesional.

Olimpia aprovechó esa proyección para fortalecer su presencia internacional, pero su contratación también respondió a la necesidad de incorporar a un futbolista experimentado, capaz de desempeñarse como lateral derecho, defensa central o mediocampista defensivo.

Con su anotación frente a Rubio Ñu, Payne comenzó a trasladar el impacto generado fuera del campo hacia el aspecto deportivo, al contribuir de inmediato en una victoria necesaria para el conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

Una extensa etapa con Wellington Phoenix

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, Tim Payne inició su formación en las categorías juveniles del Auckland City y posteriormente pasó por Waitakere United. Sus actuaciones en el Mundial Sub-17 de 2011 le abrieron la puerta del Blackburn Rovers de Inglaterra, aunque los problemas con su permiso de trabajo limitaron sus posibilidades de competir con el primer equipo.

Después continuó su carrera en Auckland City, Portland Timbers 2 y Eastern Suburbs, antes de incorporarse en 2019 al Wellington Phoenix, club neozelandés que participa en la A-League de Australia.

Payne se convirtió en una pieza constante del equipo y acumuló 149 partidos de liga, registro que lo dejó como el séptimo futbolista con más apariciones en la historia de la institución. Su rendimiento también le permitió formar parte del equipo ideal de la temporada 2023-2024 y participar en el Juego de Estrellas de la A-League.

Su llegada al Olimpia representa su primera experiencia dentro del futbol sudamericano. El defensor firmó un contrato por 18 meses, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más, atraído por la oportunidad de competir en torneos continentales y probarse en un entorno distinto al que había desarrollado la mayor parte de su trayectoria.

Más de una década con la selección de Nueva Zelanda

Payne debutó con la selección absoluta de Nueva Zelanda en mayo de 2012, cuando tenía 18 años. Desde entonces ha superado las 50 apariciones internacionales y se ha mantenido como una alternativa recurrente en la defensa de los All Whites.

Antes de llegar al combinado mayor, representó a su país en los Mundiales Sub-17 y Sub-20, además de participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También formó parte del equipo que conquistó la Copa de Naciones de Oceanía en 2024 y del proceso que llevó a Nueva Zelanda al Mundial de 2026.

Ahora, con experiencia internacional y una inesperada popularidad en redes sociales, el neozelandés comienza una nueva etapa en Paraguay. Su primer partido dejó una señal alentadora para Olimpia: el refuerzo que llegó rodeado de atención mediática también puede convertirse en una pieza importante dentro del terreno de juego.