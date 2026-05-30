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Tim Ream será capitán de Estados Unidos rumbo al Mundial

Con 80 partidos internacionales, se suma a una lista de capitanes mundialistas que incluye nombres como Claudio Reyna, Carlos Bocanegra y Clint Dempsey.

  • 30
  • Mayo
    2026

Tim Ream recibió una de las noticias más importantes de su carrera al ser nombrado capitán de la selección de Estados Unidos por el entrenador Mauricio Pochettino, de cara al inicio de la próxima Copa del Mundo.

El defensor de 38 años reconoció sentirse sorprendido y emocionado cuando escuchó el anuncio realizado por el estratega argentino durante una conferencia de prensa. El jugador aseguró que representar a su país con el brazalete es un honor que no dará por sentado.

La designación llega en un momento especial para el futbolista, quien está cerca de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar un Mundial con la selección estadounidense. Cuando el equipo enfrente a Paraguay en su debut del torneo, Ream tendrá 38 años y 250 días.

Una trayectoria marcada por la constancia

Originario de San Luis, Ream inició su carrera en el futbol universitario antes de incorporarse a los New York Red Bulls en 2010. Dos años después dio el salto al futbol inglés con Bolton y posteriormente se convirtió en una pieza importante de Fulham, club en el que permaneció durante una década.

Tras su etapa en Inglaterra, regresó a la MLS para unirse a Charlotte, donde continúa activo mientras mantiene un papel relevante dentro de la selección nacional.

Pochettino destaca su liderazgo

Desde la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo estadounidense en octubre de 2024, Ream se ha consolidado como una de las voces de mayor peso dentro del vestidor. De hecho, ha portado el gafete de capitán en 16 de los 23 encuentros disputados bajo el mando del técnico argentino.

El entrenador destacó la experiencia, personalidad y capacidad del defensor para guiar a los jugadores jóvenes y a quienes cuentan con menos recorrido internacional.

Un referente para la nueva generación

Con 80 partidos internacionales, Ream se suma a una lista de capitanes mundialistas de Estados Unidos que incluye nombres como Claudio Reyna, Carlos Bocanegra y Clint Dempsey.

Más allá de si inicia o no como titular en el Mundial, Pochettino dejó claro que considera al veterano defensor como una figura clave dentro del proyecto, confiando en que su experiencia será fundamental para liderar al equipo en uno de los retos más importantes de su historia reciente.


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