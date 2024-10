Tormenta eléctrica atrasa el partido entre Dallas y Pittsburgh

La amenaza de mal tiempo ha retrasado el inicio del partido del domingo por la noche entre los Steelers de Pittsburgh Steelers y los Cowboys de Dallas.

Una línea de tormentas eléctricas se extendía por el área alrededor del estadio Acrisure alrededor de la hora del inicio programado.

Los Steelers estaban a punto de ser presentados cuando se anunció el retraso.

7:25 PM ET Dallas at Pittsburgh NFL game tonight may have to deal with a weather delay as strong and severe storms are steadily advancing into Western PA. There area is under a SEVERE THUNDERSTORM WATCH #DALvsPIT

@justinkieferwx https://t.co/SwY7ofyu8f #wvwx pic.twitter.com/6AQh6C57C4