Cuestionado… y Manuel González se da la ‘vida de magnate’

Mientras cientos de familias padecen las molestas consecuencias de haber comprado casas junto a las pedreras en García, como el vivir bajo las polvaredas, el que también se “empolva”, pero disfrutando en campos de golf, es el exsecretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, el cual fue pieza fundamental de la camarilla que “torció” la ley para permitir la construcción de casas a un lado de esas plantas.

El “exnúmero dos” del sexenio de “El Bronco” también vive en un cerro de García, pero no en el de las Mitras, donde está la pedrera Minorte que le complica la vida a quienes habitan en las colonias Punta Alta y Rincón de la Sierra, sino en el Cerro de la Mota, donde está el desarrollo inmobiliario de lujo Terralta Residencial & Country Club, en el cual se da “la gran vida”.

Al ser residente del desarrollo, González participa en torneos de golf y luego presume sus trofeos, como ocurrió el 15 de julio del año pasado, cuando ganó la categoría “super senior” del Tercer Torneo Anual de Golf Terralta.

Desde que era funcionario, le gustaba presumir lujos no acordes a sus ingresos de servidor público, como fue el caso del reloj Rolex Oyster Perpetual, de $5,000 dólares, que le regaló a su esposa en julio de 2018 y cuyo video circuló en redes sociales.

Sobre Manuel González pesan sendas denuncias penales por desfalcos de $4,900 millones de pesos en Isssteleón y $40 millones en Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) que habría orquestado a través de sus sobrinos.

No obstante, y a pesar de que las denuncias se presentaron hace más de tres años, es fecha en que no se ha ejercido acción penal en su contra.

Ante esto, diputados locales de Movimiento Ciudadano y Morena le exigen al fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, que “deje de lado los pretextos” y ya presente los casos ante un juez penal.

Como secretario de Gobierno y gobernador interino, González Flores fue parte de un sexenio sumamente cuestionado por acciones que afectaron a la comunidad.

Ejemplo de ello es el caso que El Horizonte exhibió la semana pasada en torno a los decretos que redujeron de 2,000 a 500 metros la distancia que debe haber entre pedreras y viviendas en los cerros de Las Mitras y San Miguel, en García, y lo cual ahora están padeciendo quienes compraron casas en las colonias Punta Alta y Rincón de la Sierra.

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, señaló que es lamentable que hasta el momento no se haya procedido contra González y otros funcionarios del equipo del exgobernador Jaime Rodríguez, como el extitular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital.

La también vicecoordinadora de MC afirmó que el funcionario ya debería estar en la cárcel y que si hasta el momento no ha ocurrido, es porque hay complicidad de este con la Fiscalía de Anticorrupción estatal.

“Es un precedente muy negativo, sobre todo porque en su momento se hicieron las denuncias correspondientes en la Fiscalía de Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado, organismos que son autónomos, pero realmente han sido cómplices y en su momento lo fueron de la administración de Jaime Rodríguez Calderón y de todos los hechos denunciados en su momento, pero no se ha llegado a nada”, puntualizó Pámanes.

Por su parte, la diputada de Morena, Anylú Bendición Hernández, apuntó que la inacción contra González es un mensaje que sólo desanima a la comunidad porque queda la sensación de que cualquiera puede enriquecerse ilegalmente en el gobierno sin pagar las consecuencias.

"No debe de quedar impune, porque ahora sí, con Nuevo León, pueden venir, hacer lo que quieran, enriquecerse y no hay ningún castigo, pues no debe de ser así".

"Es muy importante no quitar el dedo del renglón y, si ya hay la suficiente información, que se ejecute lo que se tenga que hacer para que haya justicia para la gente, porque esas personas lo único que hicieron fue hacerle daño a nuestro estado", remarcó Hernández.

Las denuncias a más de tres años

Las denuncias presentadas en septiembre y octubre de 2021 por exdiputados contra Manuel González lo acusan de un presunto quebranto de $4,900 millones de pesos en Isssteleón y $40 millones en Agua y Drenaje de Monterrey, por delitos como daño al patrimonio, ejercicio indebido de funciones y contratación ilegal de familiares.

Sin embargo, a la fecha, la Fiscalía Anticorrupción no lo ha llamado a declarar.

Consultado sobre el tema, Garza y Garza sostuvo la misma respuesta: que el estado no le ha entregado los resultados de auditorías donde se evidencien los desfalcos.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios