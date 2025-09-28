Toronto frena a Messi y empata 1-1 con Inter Miami

Djordje Mihailovic anotó a los 60 minutos, el arquero Sean Johnson lució en un puñado de atajadas ante remates de Lionel Messi y Toronto FC igualó este sábado 1-1 ante el Inter Miami.

Fue el séptimo empate consecutivo por parte del conjunto canadiense, que ha concedido sólo seis goles durante ese tramo.

Toronto no ha ganado en sus últimos nueve partidos, de los que ha empatado dos. Su última victoria se remonta al 16 de julio.

Miami, que aseguró un lugar en los playoffs a mitad de semana, llegó al partido con 28 puntos por encima de Toronto en la Conferencia Este. Ahora tiene el doble, 56 contra 28.

Pero con el empate, Miami permitió que New York City FC lo alcanzara en el tercer sitio de la Conferencia Este. El conjunto neoyorquino se valió de un tanto del argentino Nicolás Fernández para superar 3-2 a los Red Bulls de la misma ciudad.

“Creo que merecimos ganar”, expresó el técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano. "Su arquero fue el Hombre del Partido. Queríamos seguir subiendo en la tabla pero ahora hay que dar vuelta a la página y concentrarnos en sumar más puntos para finalizar lo más alto posible".

El argentino Tadeo Allende anotó en el descuento de la primera mitad por Miami, que había marcado diez goles en sus tres victorias anteriores. El centro del español Jordi Alba pasó justo por encima de Kosi Thompson y Allende lo cabeceó para su noveno gol.

Mihailovic igualó por Toronto. Richie Laryea alcanzó un pase de Jonathan Osorio antes de que saliera del campo y envió el balón de regreso al área para que un Mihailovic desmarcado lo empujara, consiguiendo su décimo gol de la temporada.

El portero de Toronto, Sean Johnson, hizo una buena parada ante un derechazo de Messi a los 29. Johnson atajó de nuevo un remate del astro argentino a los 44.

Hubo dos grandes intervenciones más en la segunda mitad, incluyendo una que apagó un tiro libre de Messi desde el borde del área.

El partido del sábado atrajo a 28.855 espectadores con boleto pagado. Fue el primer lleno total de la temporada en el estadio de Toronto.

Otros partidos

El ecuatoriano Leo Campana anotó en el segundo tiempo y el Revolution de Nueva Inglaterra se impuso 2-0 sobre el Atlanta United. Su compatriota Anderson Julio marcó los 85 minutos para que Dallas rescatara un empate 2-2 de su visita a los Timbers de Portland.

Con un tanto del venezolano Josef Martínez, los Earthquakes de San José superaron 1-0 a San Diego.

El paraguayo Braian Ojeda colaboró ​​con un tanto en la victoria de Real Salt Lake, por 3-1 sobre Austin, para continuar en la lucha por el último boleto de playoffs en el Oeste.

Nashville aseguró su clasificación a la postemporada, con un triunfo por 3-1 sobre el Dynamo de Houston. Los Sounders de Seattle también amarraron un puesto en los playoffs, con un empate de 2-2 ante los Whitecaps de Vancouver.

Además, Montreal goleó 4-1 a Charlotte; el Galaxy de Los Ángeles aplastó por ese mismo marcador al Sporting Kansas City; el Fire de Chicago se impuso 2-0 sobre el Crew de Columbus; el Unión de Filadelfia trituró 6-0 al DC United; Los Angeles FC goleó 3-0 a St. Louis City, y el Minnesota United igualó 1-1 frente a los Rapids de Colorado.

