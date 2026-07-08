Sabalenka lidera el cartel del Abierto de Toronto

Aryna Sabalenka encabeza la lista de participantes del Abierto de Canadá, que también contará con Iga Swiatek, Elena Rybakina y Cristina Bucsa y Jessica Bouzas

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El Abierto de Canadá dio a conocer la lista de tenistas que competirán en la edición femenina de Toronto, encabezada por la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, junto con figuras como Elena Rybakina e Iga Swiatek.

La relación de participantes, elaborada con base en la clasificación de la WTA del 6 de julio, reúne a varias de las principales jugadoras del circuito, entre ellas Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova y Coco Gauff.

Presencia española y latinoamericana

España estará representada por Cristina Bucsa, ubicada en el puesto 35 del ranking mundial, y Jessica Bouzas Maneiro, quien ocupa la posición 52.

Bucsa, nacida en Moldavia y nacionalizada española, llega al torneo como una de las jugadoras mejor clasificadas fuera del grupo de cabezas de serie, mientras que Bouzas Maneiro continúa afianzándose en competiciones de alto nivel tras su crecimiento en el circuito.

La representación latinoamericana incluirá además a la argentina Solana Sierra, situada en el lugar 56 de la clasificación mundial; la colombiana Camila Osorio, número 68; y la mexicana Renata Zarazúa, ubicada en el puesto 75.

Invitaciones para Andreescu y Venus Williams

La organización otorgó una invitación para el cuadro principal a la canadiense Bianca Andreescu, campeona del Abierto de Canadá en 2019, quien actualmente ocupa el puesto 180 del ranking.

También recibió una invitación la estadounidense Venus Williams, siete veces campeona de torneos de Grand Slam y finalista del certamen canadiense en 2014. La veterana tenista aparece en la clasificación de la WTA en el lugar 471.

El Abierto de Canadá, disputado sobre pista dura y alternado entre Toronto y Montreal para los cuadros masculino y femenino, forma parte de la preparación rumbo al Abierto de Estados Unidos y cada año reúne a gran parte de las mejores jugadoras del mundo.

La actividad del cuadro principal comenzará el 2 de agosto, mientras que la final del torneo está programada para el 13 de agosto.