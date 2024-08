¡Touchdown fuera del campo!... los hermanos Kelce y su podcast

Los hermanos Jason y Travis Kelce, superestrellas de la NFL, han cerrado un acuerdo multimillonario con Wondery, una división de Amazon.com, para su exitoso podcast "New Heights".

Este acuerdo, valorado en más de $100 millones de dólares, refleja el meteórico ascenso del programa en el mundo del podcasting.

Desde su lanzamiento en 2022, "New Heights" ha captado la atención de millones con una atractiva mezcla de charlas sobre la NFL, entrevistas exclusivas, y un toque de cultura pop.

Recientemente, el programa ha visto un aumento significativo en su audiencia, especialmente desde que Travis Kelce comenzó a salir con la famosa cantante Taylor Swift.

El acuerdo con Wondery permitirá a la compañía distribuir y vender anuncios para las versiones de audio y video del podcast, que continuará estando disponible en plataformas populares como Spotify, Apple, YouTube, y Amazon Music. Además, los episodios estarán disponibles de manera anticipada y sin publicidad en Wondery+, junto con una transmisión en vivo anual del programa.

